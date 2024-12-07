Англия07 декабря 2024, 11:50 |
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Бернли – Мидлсбро – 1:1. Ничья в первом матче 19-го тура. Видео голов
Смотрите видеообзор матча Чемпионшипа Англии
07 декабря 2024, 11:50 |
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6 декабря в Чемпионшипе Англии состоялся матч 19-го тура между «Бернли» и «Мидлсбро».
Поединок проходил на стадионе «Терф Мур». Игра завершилась ничьей со счетом 1:1.
Чемпионшип Англии. 19 тур. 6 декабря
«Бернли» – «Мидлсбро» – 1:1
Голы: Робертс, 37 – Дейкстел, 13
Видеообзор матча:
События матча
37’
ГОЛ ! Мяч забил Коннор Робертс (Бёрнли).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Anfernee Dijksteel (Мидлсбро).
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