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Чемпионшип Англия
Бёрнли
06.12.2024 22:00 – FT 1 : 1
Мидлсбро
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
07 декабря 2024, 11:50 |
31
0

Бернли – Мидлсбро – 1:1. Ничья в первом матче 19-го тура. Видео голов

Смотрите видеообзор матча Чемпионшипа Англии

07 декабря 2024, 11:50 |
31
0
Бернли – Мидлсбро – 1:1. Ничья в первом матче 19-го тура. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

6 декабря в Чемпионшипе Англии состоялся матч 19-го тура между «Бернли» и «Мидлсбро».

Поединок проходил на стадионе «Терф Мур». Игра завершилась ничьей со счетом 1:1.

Чемпионшип Англии. 19 тур. 6 декабря

«Бернли» – «Мидлсбро» – 1:1

Голы: Робертс, 37 – Дейкстел, 13

Видеообзор матча:

События матча

37’
ГОЛ ! Мяч забил Коннор Робертс (Бёрнли).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Anfernee Dijksteel (Мидлсбро).
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Бернли Мидлсбро Чемпионшип чемпионат Англии по футболу видео голов и обзор
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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