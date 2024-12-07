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  4. На каком месте Мудрик? Николас Джексон назвал самых быстрых игроков Челси
Англия
07 декабря 2024, 11:41 |
1116
0

На каком месте Мудрик? Николас Джексон назвал самых быстрых игроков Челси

Украинец имеет позицию в топ-3

07 декабря 2024, 11:41 |
1116
0
На каком месте Мудрик? Николас Джексон назвал самых быстрых игроков Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Форвард лондонского Челси Николас Джексон назвал самых быстрых игроков в своей команде на короткой дистанции.

В разговоре со Sky Sports 23-летний нападающий поставил себя на 3-е место. Вторую позицию в его рейтинге занял украинец Михаил Мудрик. Самым быстрым же в Челси Николас назвал португальца Педру Нету.

В текущем сезоне Мудрик на клубном уровне сыграл 15 матчей, забил 3 мяча и сделал 5 результативных передач.

Ранее Михаил попал в десятку самых быстрых игроков мира.

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Николас Джексон Михаил Мудрик Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Педру Нету
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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