На каком месте Мудрик? Николас Джексон назвал самых быстрых игроков Челси

Форвард лондонского Челси Николас Джексон назвал самых быстрых игроков в своей команде на короткой дистанции.

В разговоре со Sky Sports 23-летний нападающий поставил себя на 3-е место. Вторую позицию в его рейтинге занял украинец Михаил Мудрик. Самым быстрым же в Челси Николас назвал португальца Педру Нету.

В текущем сезоне Мудрик на клубном уровне сыграл 15 матчей, забил 3 мяча и сделал 5 результативных передач.

Ранее Михаил попал в десятку самых быстрых игроков мира.