Англия07 декабря 2024, 11:41 |
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На каком месте Мудрик? Николас Джексон назвал самых быстрых игроков Челси
Украинец имеет позицию в топ-3
07 декабря 2024, 11:41 |
1116
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Форвард лондонского Челси Николас Джексон назвал самых быстрых игроков в своей команде на короткой дистанции.
В разговоре со Sky Sports 23-летний нападающий поставил себя на 3-е место. Вторую позицию в его рейтинге занял украинец Михаил Мудрик. Самым быстрым же в Челси Николас назвал португальца Педру Нету.
В текущем сезоне Мудрик на клубном уровне сыграл 15 матчей, забил 3 мяча и сделал 5 результативных передач.
Ранее Михаил попал в десятку самых быстрых игроков мира.
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