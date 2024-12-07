Тренировался индивидуально. Довбик рискует пропустить матч Ромы в Серии А

Украинский форвард римской «Ромы» Артем Довбик тренировался индивидуально перед матчем 15 тура итальянской Серии А, где «волки» сыграют против «Лечче».

По информации источника, Артем может начать игру на скамье запасных или вообще пропустить ее.

Ранее главный тренер «Ромы» Клаудио Раньери говорил, что нападающий травмировался в матче с «Аталантой» и может быть не готов к встрече с «Лечче».

Матч «Рома» – «Лечче» запланирован на субботу, 7 декабря. Стартовый свисток раздастся в 21:45 по киевскому времени.

В нынешнем сезоне «Рома» занимает 15-ю строчку турнирной таблицы Серии А, имея в своем активе 13 пунктов после 14 сыгранных матчей.