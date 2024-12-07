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Италия
07 декабря 2024, 10:56 | Обновлено 07 декабря 2024, 10:57
39
0

Тренировался индивидуально. Довбик рискует пропустить матч Ромы в Серии А

Пока неизвестно, сыграет ли Артем против Лечче

07 декабря 2024, 10:56 | Обновлено 07 декабря 2024, 10:57
39
0
Тренировался индивидуально. Довбик рискует пропустить матч Ромы в Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Украинский форвард римской «Ромы» Артем Довбик тренировался индивидуально перед матчем 15 тура итальянской Серии А, где «волки» сыграют против «Лечче».

По информации источника, Артем может начать игру на скамье запасных или вообще пропустить ее.

Ранее главный тренер «Ромы» Клаудио Раньери говорил, что нападающий травмировался в матче с «Аталантой» и может быть не готов к встрече с «Лечче».

Матч «Рома» – «Лечче» запланирован на субботу, 7 декабря. Стартовый свисток раздастся в 21:45 по киевскому времени.

В нынешнем сезоне «Рома» занимает 15-ю строчку турнирной таблицы Серии А, имея в своем активе 13 пунктов после 14 сыгранных матчей.

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Артем Довбик Рома Рим Лечче Серия A чемпионат Италии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Tuttomercatoweb
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