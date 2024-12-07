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  4. ДЕВУШКА ДНЯ. Хелен Спиллинг – красавица, подарившая Эдегору сына
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07 декабря 2024, 09:26 |
305
0

ДЕВУШКА ДНЯ. Хелен Спиллинг – красавица, подарившая Эдегору сына

Сегодня знакомимся с потрясающей спортсменкой, которая бросила карьеру ради лидера Арсенала

07 декабря 2024, 09:26 |
305
0
ДЕВУШКА ДНЯ. Хелен Спиллинг – красавица, подарившая Эдегору сына
Instagram. Хелен Спиллинг

1 декабря в новообразованной семье полузащитника «Арсенала» и сборной Норвегии Мартина Эдегора состоялось наибольшее событие в его жизни – рождение ребенка.

Его супруга – танцовщица Хелен Спиллинг – родила сына.

Пара опубликовала совместный пост в Instagram: «01/12/2024 ❤️. Мы тебя очень любим, наш маленький мальчик 👶🏼❤️».

Хелен и Мартин получили множество поздравлений от родных и близких людей, а также – от своих фолловеров.

Пара не привыкла афишировать события в своей жизни и всегда скрывала тот факт, что они встречаются – тем не менее, про их связь стало известно в конце сезона 2022/23 – с тех пор их роман бурно развивался, и осенью этого года стало известно, что Мартин и Хелен тайно поженились.

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Хелен Спиллинг Эдегор – профессиональная бальная танцовщица, звезда норвежского телевиденья и 17-кратная чемпионка Норвегии. Она также основала собственную танцевальную студию и запустила модный бренд.

Отметим, что Мартин Эдегор, восстановившись после травмы, показывает окрыленный футбол – наверняка, не в последнюю очередь через полноту счастья, которое он получает от своей жены.

С появлением сына на свет фанатам «Арсенала» стоит ждать от капитана команды ещё большего рвения на футбольном поле.

Ну а пока Хелен Спиллинг является самой главной фанаткой в жизни Эдегора, и она – определенно хороша собой:

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Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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