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Украина. Премьер лига
07 декабря 2024, 09:49 | Обновлено 07 декабря 2024, 10:02
743
0

Верес хочет оформить трансфер бразильского легионера. Он уже феерит в УПЛ

Олег Шандрук розхвалил Луана Кампоса

07 декабря 2024, 09:49 | Обновлено 07 декабря 2024, 10:02
743
0
Верес хочет оформить трансфер бразильского легионера. Он уже феерит в УПЛ
НК Верес. Луан Кампос

Главный тренер «Вереса» Олег Шандрук рассказал о вкладе бразильского полузащитника Луана в удачный отрезок сезона. Специалист признался, планирует ли руководство клуба оформить полноценный трансфер бразильца.

– С Луаном вы так же попали в яблочко. Руководство клуба уже ломает голову над выкупом бразильца?

– Луан после первых двух тренировок с нами продемонстрировал, что он очень высококлассный игрок. У нас не было сомнений, что мы сделали верный выбор. В разговоре с руководством мы говорили Ивану Алексеевичу Надеину, что это действительно интересный игрок, которого мы хотели бы получить на постоянной основе. У него действительно есть хороший потенциал и мы хотим помочь Луану максимально быстро себя прокачать.

В нынешнем сезоне «Верес» занимает восьмую строчку турнирной таблицы УПЛ. У подопечных Олега Шандрука в своем активе 19 турнирных пунктов после 15 сыгранных матчей.

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Луан Кампос Олег Шандрук Верес Ровно чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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