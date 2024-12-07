Верес хочет оформить трансфер бразильского легионера. Он уже феерит в УПЛ

Главный тренер «Вереса» Олег Шандрук рассказал о вкладе бразильского полузащитника Луана в удачный отрезок сезона. Специалист признался, планирует ли руководство клуба оформить полноценный трансфер бразильца.

– С Луаном вы так же попали в яблочко. Руководство клуба уже ломает голову над выкупом бразильца?

– Луан после первых двух тренировок с нами продемонстрировал, что он очень высококлассный игрок. У нас не было сомнений, что мы сделали верный выбор. В разговоре с руководством мы говорили Ивану Алексеевичу Надеину, что это действительно интересный игрок, которого мы хотели бы получить на постоянной основе. У него действительно есть хороший потенциал и мы хотим помочь Луану максимально быстро себя прокачать.

В нынешнем сезоне «Верес» занимает восьмую строчку турнирной таблицы УПЛ. У подопечных Олега Шандрука в своем активе 19 турнирных пунктов после 15 сыгранных матчей.