«Особая команда». Лидер Интера сделал заявление после матча с Пармой

Лидер миланского «Интера» Маркус Тюрам поделился эмоциями после матча против «Пармы» (3:1) в 15 туре итальянской Серии А. Футболист признался, что «Парма» – особая команда для его отца.

«Я начал играть девятку в «Интере». Я развиваюсь, но мне нужно многое усовершенствовать. Я стараюсь учиться у Лаутаро и Арнаутовича.

«Парма» – особая команда в семье, я родился в этом городе. Я знаю, что для папы это особенная команда, и играть против них немного странно. Я счастлив, что забил и мы выиграли», – сказал Маркус.

В нынешнем сезоне «Интер» занимает третье место турнирной таблицы Серии А, имея в своем активе 31 турнирный пункт после 14 сыгранных матчей.