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Италия
07 декабря 2024, 11:43 | Обновлено 07 декабря 2024, 11:44
109
0

«Особая команда». Лидер Интера сделал заявление после матча с Пармой

Маркус Тюрам доволен своей игрой

07 декабря 2024, 11:43 | Обновлено 07 декабря 2024, 11:44
109
0
«Особая команда». Лидер Интера сделал заявление после матча с Пармой
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркус Тюрам

Лидер миланского «Интера» Маркус Тюрам поделился эмоциями после матча против «Пармы» (3:1) в 15 туре итальянской Серии А. Футболист признался, что «Парма» – особая команда для его отца.

«Я начал играть девятку в «Интере». Я развиваюсь, но мне нужно многое усовершенствовать. Я стараюсь учиться у Лаутаро и Арнаутовича.

«Парма» – особая команда в семье, я родился в этом городе. Я знаю, что для папы это особенная команда, и играть против них немного странно. Я счастлив, что забил и мы выиграли», – сказал Маркус.

В нынешнем сезоне «Интер» занимает третье место турнирной таблицы Серии А, имея в своем активе 31 турнирный пункт после 14 сыгранных матчей.

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Маркус Тюрам Интер Милан Парма чемпионат Италии по футболу Серия A
Олег Вахоцкий Источник
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