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Украина. Премьер лига
07 декабря 2024, 09:28 | Обновлено 07 декабря 2024, 09:32
95
0

Назван лучший игрок УПЛ в ноябре. Не Ванат и не Безерра

Егор Твердохлеб получил награду

07 декабря 2024, 09:28 | Обновлено 07 декабря 2024, 09:32
95
0
Назван лучший игрок УПЛ в ноябре. Не Ванат и не Безерра
ФК Кривбасс. Егор Твердохлеб

Полузащитник криворожского «Кривбасса» Егор Твердохлеб признан лучшим футболистом Украинской Премьер-лиги в ноябре, об этом пишет официальный сайт лиги.

Футболист победил по результатам голосования болельщиков. Он набрал 28,7% голосов. Вторым стал голкипер «Ингульца» Алексей Паламарчук (27,2%). На 3-й позиции вингер «Александрии» Жуан Безерра (23,5%). Четвертая позиция у форварда «Динамо» Владислава Ваната (20,6%).

Егор Твердохлеб в ноябре провел 4 матча за Кривбасс. В его активе 5 голов.

Ранее сообщалось, что Олег Шандрук из «Вереса» стал лучшим тренером УПЛ в ноябре.

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Егор Твердохлеб Алексей Паламарчук Хуан Альвина Безерра Владислав Ванат Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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