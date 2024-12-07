Назван лучший игрок УПЛ в ноябре. Не Ванат и не Безерра

Полузащитник криворожского «Кривбасса» Егор Твердохлеб признан лучшим футболистом Украинской Премьер-лиги в ноябре, об этом пишет официальный сайт лиги.

Футболист победил по результатам голосования болельщиков. Он набрал 28,7% голосов. Вторым стал голкипер «Ингульца» Алексей Паламарчук (27,2%). На 3-й позиции вингер «Александрии» Жуан Безерра (23,5%). Четвертая позиция у форварда «Динамо» Владислава Ваната (20,6%).

Егор Твердохлеб в ноябре провел 4 матча за Кривбасс. В его активе 5 голов.

Ранее сообщалось, что Олег Шандрук из «Вереса» стал лучшим тренером УПЛ в ноябре.