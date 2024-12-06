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Украина. Премьер лига
06 декабря 2024, 18:09 |
61
0

Названы лучшие игроки и тренер 1-го тура УПЛ. Плюс символическая сборная

Герои тура – ​​защитник «Шахтера» Николай Матвиенко и наставник «горняков» Марино Пушич

06 декабря 2024, 18:09 |
61
0
Названы лучшие игроки и тренер 1-го тура УПЛ. Плюс символическая сборная
Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Матвиенко

Украинская Премьер-лига определила символическую сборную, а также назвала лучшего игрока и лучшего тренера 1-го тура УПЛ, после того как были сыграны перенесенные матчи.

Лучшим игроком 1-го тура назвали автора двух голов в матче «Ворскла» – «Шахтер» – защитника «горняков» Николая Матвиенко. В топ-5 игроков также вошли Андрей Цуриков (Колос), Александр Яцик (Заря), Егор Твердохлеб (Кривбасс) и Алексей Гуцуляк (Полесье).

Лучшим тренером 1-го тура группа из 29 экспертов признала Марино Пушича (Шахтер), подопечные которого в стартовом туре в Полтаве разгромили «Ворсклу» со счетом 5:0. В топ-3 вошли также Руслан Ротань (Александрия) и Юрий Вернидуб (Кривбасс).

Символическая сборная 1-го тура УПЛ

Вратарь: Александр Кемкин (Карпаты)

Защитники: Андрей Цуриков (Колос), Николай Матвиенко (Шахтер), Денис Попов (Динамо), Никита Кравченко (Александрия)

Полузащитники: Алексей Гуцуляк (Полесье), Георгий Судаков (Шахтер), Александр Яцык (Заря), Егор Твердохлеб (Кривбасс), Александр Зубков (Шахтер)

Нападающий: Марк Ассинор (ЛНЗ)

Главный тренер: Марино Пушич (Шахтер)

Запас: Георгий Ермаков (Александрия), Максим Механив (Левый Берег), Илья Путря (ЛНЗ), Бандейра (Кривбасс), Ефим Конопля (Шахтер), Артем Шабанов (Александрия), Руслан Черненко (Оболонь), Иван Калюжный (Александрия), Юрий Вакулко (Кривбасс), Денис Антюх (Заря), Даниил Сикан (Шахтер)

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Николай Матвиенко Андрей Цуриков Александр Яцык Егор Твердохлеб Алексей Гуцуляк Марино Пушич Руслан Ротань Юрий Вернидуб Александр Кемкин Денис Попов Никита Кравченко Георгий Судаков Александр Зубков Марк Ассинор Даниил Сикан Денис Антюх Юрий Вакулко Иван Калюжный Руслан Черненко Ефим Конопля Артем Шабанов Рафаэль Бандейра Илья Путря Максим Механив Георгий Ермаков чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига символическая сборная лучший игрок лучший тренер
Микола Титюк Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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