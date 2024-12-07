ВИДЕО. Забарный снова стал героем видео на стадионе Борнмута. Звезда
Ангелина Забарная продолжает показывать футбольную жизнь своего мужа в Борнмуте
Жена центрального защитника «Борнмута» и сборной Украины Ильи Забарного – Ангелина – поделилась атмосферой вокруг матча «Борнмут» - «Тоттенхэм».
Матч завершился минимальной победой хозяев (1:0), а Илья сыграл настолько здорово, что впечатлил скаутов одного из топ-клубов.
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«Какой вчера был матч ❤️ Борнмут - Тоттенхэм 1:0», – Ангелина Забарная в сторис опубликовала достаточно яркое передматчевое видео, в котором экс-футболист «Динамо» Киев был в качестве одного из героев. Всё это действо сопровождалось легендарной песней «Gala - Freed From Desire» – получилось очень эффектно и красочно.
«А програмка к матчу мне понравилась ещё больше», – отметила жена футболиста, опубликовав фото, где Илья Забарный снова выступает в роли главного героя передматчевой програмки.
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