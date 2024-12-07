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Australian Open
07 декабря 2024, 03:34 |
55
0

Организаторы Australian Open запретили россиянам покупать билеты

Система не дает сделать заказ по номеру с кодом «+7»

07 декабря 2024, 03:34 |
55
0
Организаторы Australian Open запретили россиянам покупать билеты
Getty Images/Global Images Ukraine

Организаторы Australian Open запретили россиянам покупать билеты на турнир 2025 года, ограничив возможность приобретения по номеру телефона.

Система не дает сделать заказ по номеру с кодом «+7». Такие ограничения затронули и фанатов из Казахстана, поскольку их телефонный код также начинается с «+7».

Представители турниры заявили, что решить проблему только для представителей Казахстана, не позволив покупать билеты и россиянам, невозможно.

Открытый чемпионат Австралии 2025 пройдет с 12 по 26 января. Ранее появились заявочные списки основной сетки, в которые попали четыре украинки: Марта Костюк, Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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