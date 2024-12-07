06.12.2024 21:30 – FT 3 : 2
Германия07 декабря 2024, 02:31 | Обновлено 07 декабря 2024, 02:32
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Штутгарт – Унион Берлин – 3:2. Камбек во втором тайме. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 13-го тура чемпионата Германии
07 декабря 2024, 02:31 | Обновлено 07 декабря 2024, 02:32
26
0
6 декабря в рамках 13-го тура Бундеслиги состоялся матч между «Штутгарт» и «Унион Берлин».
Игра проходила на стадионе «МХП» в Штутгарте и завершилась победой «Штутгарта» со счётом 3:2.
Бундеслига. 13 тур. 6 декабря
«Штутгарт» – «Унион Берлин» – 3:2
Голы: Вольтмейд 51, 59, Каразор, 69 – Дуки 37, Сков, 48
Видеообзор матча:
События матча
69’
ГОЛ ! Мяч забил Атакан Каразор (Штутгарт).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Ник Вольтемаде (Штутгарт).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Ник Вольтемаде (Штутгарт).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Сков (Унион Берлин).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Данило Дуки (Унион Берлин).
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