6 декабря в рамках 13-го тура Бундеслиги состоялся матч между «Штутгарт» и «Унион Берлин».

Игра проходила на стадионе «МХП» в Штутгарте и завершилась победой «Штутгарта» со счётом 3:2.

Бундеслига. 13 тур. 6 декабря

«Штутгарт» – «Унион Берлин» – 3:2

Голы: Вольтмейд 51, 59, Каразор, 69 – Дуки 37, Сков, 48

Видеообзор матча: