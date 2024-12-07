Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Штутгарт – Унион Берлин – 3:2. Камбек во втором тайме. Видео голов и обзор
Чемпионат Германии
Штутгарт
06.12.2024 21:30 – FT 3 : 2
Унион Берлин
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
07 декабря 2024, 02:31 | Обновлено 07 декабря 2024, 02:32
26
0

Штутгарт – Унион Берлин – 3:2. Камбек во втором тайме. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 13-го тура чемпионата Германии

07 декабря 2024, 02:31 | Обновлено 07 декабря 2024, 02:32
26
0
Штутгарт – Унион Берлин – 3:2. Камбек во втором тайме. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

6 декабря в рамках 13-го тура Бундеслиги состоялся матч между «Штутгарт» и «Унион Берлин».

Игра проходила на стадионе «МХП» в Штутгарте и завершилась победой «Штутгарта» со счётом 3:2.

Бундеслига. 13 тур. 6 декабря

«Штутгарт» – «Унион Берлин» – 3:2

Голы: Вольтмейд 51, 59, Каразор, 69 – Дуки 37, Сков, 48

Видеообзор матча:

События матча

69’
ГОЛ ! Мяч забил Атакан Каразор (Штутгарт).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Ник Вольтемаде (Штутгарт).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Ник Вольтемаде (Штутгарт).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Сков (Унион Берлин).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Данило Дуки (Унион Берлин).
По теме:
Трабзонспор – Касымпаша – 2:2. Игра Батагова, мяч на 90+1-й. Видео голов
Брага – Эшторил – 2:2. Дубль Брума. Видео голов и обзор матча
Осер – ПСЖ – 0:0. Почему отменили гол Руиса? Видеообзор матча
Штутгарт Унион Берлин Бундеслига чемпионат Германии по футболу видео голов и обзор
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Он стоит 100 млн евро. Манчестер Сити нашел замену Родри в Англии
Футбол | 06 декабря 2024, 20:01 5
Он стоит 100 млн евро. Манчестер Сити нашел замену Родри в Англии
Он стоит 100 млн евро. Манчестер Сити нашел замену Родри в Англии

Руководство «горожан» готово выделить солидные деньги в зимнее трансферное окно

Александрия может перевести Калюжного в молодежную команду
Футбол | 06 декабря 2024, 12:13 22
Александрия может перевести Калюжного в молодежную команду
Александрия может перевести Калюжного в молодежную команду

Клуб поставил игроку ультиматум

Легендарный игрок Реала четко пояснил, почему Мбаппе не забивает пенальти
Футбол | 06.12.2024, 07:59
Легендарный игрок Реала четко пояснил, почему Мбаппе не забивает пенальти
Легендарный игрок Реала четко пояснил, почему Мбаппе не забивает пенальти
«Он однозначно победит». Перспективный боксер – о реванше Усика и Фьюри
Бокс | 06.12.2024, 10:15
«Он однозначно победит». Перспективный боксер – о реванше Усика и Фьюри
«Он однозначно победит». Перспективный боксер – о реванше Усика и Фьюри
Такого футбол еще не видел. Суперзвезда Реала покинет клуб за €1 миллиард
Футбол | 07.12.2024, 01:56
Такого футбол еще не видел. Суперзвезда Реала покинет клуб за €1 миллиард
Такого футбол еще не видел. Суперзвезда Реала покинет клуб за €1 миллиард
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Европейский клуб сделал конкретное предложение по игроку сборной Украины
Европейский клуб сделал конкретное предложение по игроку сборной Украины
06.12.2024, 09:49 1
Футбол
«Будет поздний нокаут от...» Фроч назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Будет поздний нокаут от...» Фроч назвал победителя реванша Усик – Фьюри
05.12.2024, 00:44 1
Бокс
Игрок Динамо досрочно покинул клуб из-за войны. Перейдет в MLS
Игрок Динамо досрочно покинул клуб из-за войны. Перейдет в MLS
05.12.2024, 21:43 42
Футбол
Сдают Грузию. Зеленский ввел санкции против известного экс-игрока Динамо
Сдают Грузию. Зеленский ввел санкции против известного экс-игрока Динамо
05.12.2024, 12:54 97
Футбол
Жеребьевка для Лунина, Трубина и Мудрика. Определены группы клубного ЧМ
Жеребьевка для Лунина, Трубина и Мудрика. Определены группы клубного ЧМ
05.12.2024, 21:35 26
Футбол
Гутцайт объяснил, почему Ковтун хочет отказаться от украинского гражданства
Гутцайт объяснил, почему Ковтун хочет отказаться от украинского гражданства
05.12.2024, 19:13 13
Олимпийские игры
«Слишком сильный». Экс-чемпион посоветовал Кличко не драться с Фьюри
«Слишком сильный». Экс-чемпион посоветовал Кличко не драться с Фьюри
06.12.2024, 18:31
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем