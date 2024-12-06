Суперкамбек с дублем. Штутгарт и Унион Берлин выдали триллер на 5 голов
Матч 13-го тура Бундеслиги завершился со счетом 3:2 в пользу Себастьяна Хенесса
6 декабря состоялся матч 13-го тура Бундеслиги 2024/25 между командами Штутгарт и Унион Берлин.
Поединок прошел на Мерседес-Бенц Арене. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.
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Штутгарт проигрывал 0:2 до 51-й минуты, но сумел оформить камбек и вырвать победу.
Дублем за подопечных Себастьяна Хенесса отметился Ник Вольтемаде, еще один гол на счету Атакана Каразора. У гостей мячи забил Данило Дуки и Роберт Сков.
В LIVE-таблице чемпионата Германии Штутгарт занимает 6-е место с 20 очками. У Униона Берлин 16 пунктов и 11-я позиция.
Бундеслига 2024/25. 13-й тур, 6 декабря
Штутгарт – Унион Берлин – 3:2
Голы: Вольтемаде, 51, 59, Каразор, 69 – Дуки, 37, Сков, 48
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