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Чемпионат Германии
Штутгарт
06.12.2024 21:30 – FT 3 : 2
Унион Берлин
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Германия
06 декабря 2024, 23:27 | Обновлено 06 декабря 2024, 23:34
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Суперкамбек с дублем. Штутгарт и Унион Берлин выдали триллер на 5 голов

Матч 13-го тура Бундеслиги завершился со счетом 3:2 в пользу Себастьяна Хенесса

06 декабря 2024, 23:27 | Обновлено 06 декабря 2024, 23:34
115
0
Суперкамбек с дублем. Штутгарт и Унион Берлин выдали триллер на 5 голов
Getty Images/Global Images Ukraine

6 декабря состоялся матч 13-го тура Бундеслиги 2024/25 между командами Штутгарт и Унион Берлин.

Поединок прошел на Мерседес-Бенц Арене. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

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Штутгарт проигрывал 0:2 до 51-й минуты, но сумел оформить камбек и вырвать победу.

Дублем за подопечных Себастьяна Хенесса отметился Ник Вольтемаде, еще один гол на счету Атакана Каразора. У гостей мячи забил Данило Дуки и Роберт Сков.

В LIVE-таблице чемпионата Германии Штутгарт занимает 6-е место с 20 очками. У Униона Берлин 16 пунктов и 11-я позиция.

Бундеслига 2024/25. 13-й тур, 6 декабря

Штутгарт – Унион Берлин – 3:2

Голы: Вольтемаде, 51, 59, Каразор, 69 – Дуки, 37, Сков, 48

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Штутгарт Унион Берлин чемпионат Германии по футболу Бундеслига
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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