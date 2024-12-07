Франция07 декабря 2024, 02:00 | Обновлено 07 декабря 2024, 02:12
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Осер – ПСЖ – 0:0. Почему отменили гол Руиса? Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча 14-го тура чемпионата Франции
07 декабря 2024, 02:00 | Обновлено 07 декабря 2024, 02:12
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6 декабря в рамках 14-го тура Лиги 1 состоялся матч между «Осером» и «ПСЖ».
Игра проходила на стадионе «Аббе-Демаш» и завершилась безголевой ничьей 0:0.
Лига 1. 14 тур. 6 декабря
«Осер» – «ПСЖ» – 0:0
Видеообзор матча:
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