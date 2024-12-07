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Чемпионат Франции
Осер
06.12.2024 22:00 – FT 0 : 0
ПСЖ
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Франция
07 декабря 2024, 02:00 | Обновлено 07 декабря 2024, 02:12
45
0

Осер – ПСЖ – 0:0. Почему отменили гол Руиса? Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 14-го тура чемпионата Франции

07 декабря 2024, 02:00 | Обновлено 07 декабря 2024, 02:12
45
0
Осер – ПСЖ – 0:0. Почему отменили гол Руиса? Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

6 декабря в рамках 14-го тура Лиги 1 состоялся матч между «Осером» и «ПСЖ».

Игра проходила на стадионе «Аббе-Демаш» и завершилась безголевой ничьей 0:0.

Лига 1. 14 тур. 6 декабря

«Осер» – «ПСЖ» – 0:0

Видеообзор матча:

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Осер ПСЖ Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу видео голов и обзор Фабиан Руис
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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