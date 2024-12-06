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Чемпионат Франции
Лилль
06.12.2024 20:00 – FT 3 : 1
Брест
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Франция
06 декабря 2024, 23:59 | Обновлено 07 декабря 2024, 00:03
64
0

Отмененный гол Руиса. ПСЖ сенсационно потерял очки в матче с Осером

6 декабря состоялись два матча французской Лиги 1

06 декабря 2024, 23:59 | Обновлено 07 декабря 2024, 00:03
64
0
Отмененный гол Руиса. ПСЖ сенсационно потерял очки в матче с Осером
Getty Images/Global Images Ukraine.

6 декабря были сыграны два матча французского чемпионата.

«ПСЖ» не сумел обыграть в гостях «Осер» – матч закончился нулевой ничьей. Полузащитник парижского клуба Фабиан Руис забил на 28-й минуте, однако гол отменили из-за офсайда. «ПСЖ» полностью владел инициативой, нанес 24 удара в сторону ворот, но не сумел огорчить оппонента.

«ПСЖ» продолжает возглавлять турнирную таблицу – в активе команды 34 балла. «Осер» набрал 20 очков и разместился на восьмой позиции.

В другом матче тура «Лилль» уверенно одолел «Брест» – 3:1. Главным героем встречи стал форвард хозяев Джонатан Дэвид, который оформил дубль. На 7-й минуте канадец открыл счет с пенальти, а на 69-й забил третий мяч «Лилля» и установил окончательный счет.

«Лилль» идет на третьем месте, набрав 26 баллов. «Брест» имеет в активе 16 очков и разместился на 11-й позиции.

Чемпионат Франции, 14-й тур. 6 декабря

Осер – ПСЖ – 0:0

Лилль – Брест – 3:1

Голы: Дэвид, 7 (пен), 69, Гаральдссон, 44 – Ажорк, 48

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Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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