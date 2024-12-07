Сельта – Мальорка – 2:0. Девятка, удаление, между ног. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 16-го тура Ла Лиги 2024/25
6 декабря состоялся матч 16-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Сельта и Мальорка.
Поединок прошел на стадионе Балаидос в Виго. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.
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Голами за Сельту отличились Уго Альварес и Яго Аспас. Гости доигрывали в меньшинстве после удаления Антонио Раильо на 78-й минуте.
Сельта в LIVE-таблице чемпионата Испании с 21 очком занимает 10-е место. У Мальорки 24 пункта и 6-я позиция.
Ла Лига 2024/25. 16-й тур, 6 декабря
Сельта – Мальорка – 2:0
Голы: Альварес, 32, Аспас, 82
Удаление: Раильо, 78
Видеообзор матча:
События матча
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