Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сельта – Мальорка – 2:0. Девятка, удаление, между ног. Видео голов и обзор
Чемпионат Испании
Сельта
06.12.2024 22:00 – FT 2 : 0
Мальорка
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
07 декабря 2024, 01:18 | Обновлено 07 декабря 2024, 01:47
26
0

Сельта – Мальорка – 2:0. Девятка, удаление, между ног. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 16-го тура Ла Лиги 2024/25

07 декабря 2024, 01:18 | Обновлено 07 декабря 2024, 01:47
26
0
Сельта – Мальорка – 2:0. Девятка, удаление, между ног. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

6 декабря состоялся матч 16-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Сельта и Мальорка.

Поединок прошел на стадионе Балаидос в Виго. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Все самые яркие моменты доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голами за Сельту отличились Уго Альварес и Яго Аспас. Гости доигрывали в меньшинстве после удаления Антонио Раильо на 78-й минуте.

Сельта в LIVE-таблице чемпионата Испании с 21 очком занимает 10-е место. У Мальорки 24 пункта и 6-я позиция.

Ла Лига 2024/25. 16-й тур, 6 декабря

Сельта – Мальорка – 2:0

Голы: Альварес, 32, Аспас, 82

Удаление: Раильо, 78

Видеообзор матча:

События матча

83’
ГОЛ ! Мяч забил Яго Аспас (Сельта).
74’
Антонио Раильо (Мальорка) получает красную карточку.
32’
ГОЛ ! Мяч забил Уго Альварес (Сельта).
По теме:
Бетис – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Аталанта – Милан – 2:1. Как Лукман забил на 87-й. Видео голов и обзор матча
Лилль – Брест – 3:1. Дубль Дэвида. Видео голов и обзор матча
Яго Аспас Сельта Мальорка Ла Лига чемпионат Испании по футболу видео голов и обзор удаление (красная карточка)
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Он однозначно победит». Перспективный боксер – о реванше Усика и Фьюри
Бокс | 06 декабря 2024, 10:15 1
«Он однозначно победит». Перспективный боксер – о реванше Усика и Фьюри
«Он однозначно победит». Перспективный боксер – о реванше Усика и Фьюри

Александр Соломенников верит в своего соотечественника

Умер бывший игрок ужгородской Верховины и киевского Динамо
Футбол | 06 декабря 2024, 17:11 0
Умер бывший игрок ужгородской Верховины и киевского Динамо
Умер бывший игрок ужгородской Верховины и киевского Динамо

Имре Лендел выигрывал чемпионат УССР среди команд класса Б

Александрия может перевести Калюжного в молодежную команду
Футбол | 06.12.2024, 12:13
Александрия может перевести Калюжного в молодежную команду
Александрия может перевести Калюжного в молодежную команду
Объявлен официальный транслятор реванша Усик – Фьюри в Украине
Бокс | 06.12.2024, 20:41
Объявлен официальный транслятор реванша Усик – Фьюри в Украине
Объявлен официальный транслятор реванша Усик – Фьюри в Украине
Месси определился с будущим. Известно, с каким клубом подпишет контракт
Футбол | 07.12.2024, 00:50
Месси определился с будущим. Известно, с каким клубом подпишет контракт
Месси определился с будущим. Известно, с каким клубом подпишет контракт
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Кварцяный разнес футболиста Динамо, обратившись к Шовковскому
Кварцяный разнес футболиста Динамо, обратившись к Шовковскому
05.12.2024, 13:31 15
Футбол
Жеребьевка для Лунина, Трубина и Мудрика. Определены группы клубного ЧМ
Жеребьевка для Лунина, Трубина и Мудрика. Определены группы клубного ЧМ
05.12.2024, 21:35 26
Футбол
Игрок Динамо досрочно покинул клуб из-за войны. Перейдет в MLS
Игрок Динамо досрочно покинул клуб из-за войны. Перейдет в MLS
05.12.2024, 21:43 42
Футбол
Гутцайт объяснил, почему Ковтун хочет отказаться от украинского гражданства
Гутцайт объяснил, почему Ковтун хочет отказаться от украинского гражданства
05.12.2024, 19:13 11
Олимпийские игры
Сдают Грузию. Зеленский ввел санкции против известного экс-игрока Динамо
Сдают Грузию. Зеленский ввел санкции против известного экс-игрока Динамо
05.12.2024, 12:54 97
Футбол
В УАФ оценили два удаления Черноморца в скандальном матче УПЛ
В УАФ оценили два удаления Черноморца в скандальном матче УПЛ
05.12.2024, 16:16 20
Футбол
«Финальный отсчет». Фьюри показал, как выглядит за 15 дней до боя с Усиком
«Финальный отсчет». Фьюри показал, как выглядит за 15 дней до боя с Усиком
06.12.2024, 15:21 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем