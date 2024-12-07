6 декабря состоялся матч 16-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Сельта и Мальорка.

Поединок прошел на стадионе Балаидос в Виго. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

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Голами за Сельту отличились Уго Альварес и Яго Аспас. Гости доигрывали в меньшинстве после удаления Антонио Раильо на 78-й минуте.

Сельта в LIVE-таблице чемпионата Испании с 21 очком занимает 10-е место. У Мальорки 24 пункта и 6-я позиция.

Ла Лига 2024/25. 16-й тур, 6 декабря

Сельта – Мальорка – 2:0

Голы: Альварес, 32, Аспас, 82

Удаление: Раильо, 78

Видеообзор матча: