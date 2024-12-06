Франция06 декабря 2024, 23:38 | Обновлено 06 декабря 2024, 23:40
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Лилль – Брест – 3:1. Дубль Дэвида. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 14-го тура чемпионата Франции
06 декабря 2024, 23:38 | Обновлено 06 декабря 2024, 23:40
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6 декабря в рамках 14-го тура Лиги 1 состоялся матч между «Лилль» и «Брест».
Игра проходила на стадионе «Пьер Моруа» и завершилась победой «Лилля» со счетом 3:1.
Лига 1. 14 тур. 6 декабря
«Лилль» – «Брест» – 3:1
Голы: Дэвид 7 (пен.), 69, Харальдссон, 44 – Ажорк, 48
Видеообзор матча:
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