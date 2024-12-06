Лилль – Брест – 3:1. Дубль Дэвида. Видео голов и обзор матча

6 декабря в рамках 14-го тура Лиги 1 состоялся матч между «Лилль» и «Брест».

Игра проходила на стадионе «Пьер Моруа» и завершилась победой «Лилля» со счетом 3:1.

Лига 1. 14 тур. 6 декабря

«Лилль» – «Брест» – 3:1

Голы: Дэвид 7 (пен.), 69, Харальдссон, 44 – Ажорк, 48

Видеообзор матча: