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Франция
06 декабря 2024, 23:38 | Обновлено 06 декабря 2024, 23:40
19
0

Лилль – Брест – 3:1. Дубль Дэвида. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 14-го тура чемпионата Франции

06 декабря 2024, 23:38 | Обновлено 06 декабря 2024, 23:40
19
0
Лилль – Брест – 3:1. Дубль Дэвида. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

6 декабря в рамках 14-го тура Лиги 1 состоялся матч между «Лилль» и «Брест».

Игра проходила на стадионе «Пьер Моруа» и завершилась победой «Лилля» со счетом 3:1.

Лига 1. 14 тур. 6 декабря

«Лилль» – «Брест» – 3:1

Голы: Дэвид 7 (пен.), 69, Харальдссон, 44 – Ажорк, 48

Видеообзор матча:

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Лилль Лига 1 (Франция) видео голов и обзор Джонатан Дэвид
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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