Обнародовано имя лучшего вратаря на сегодня. Куртуа – 2-й. Кто лидер?

Авторитетный британский портал FourFourTwo обнародовал рейтинг лучших вратарей в мире на сегодня.

Лидером рейтинга стал звездный бразильский вратарь «Ливерпуля» Алиссон. Вторую позицию занял страж ворот мадридского «Реала» Тибо Куртуа, а бронза рейтинга отошла еще одному бразильцу – Эдерсону из «Манчестер Сити».

Четвертую позицию занял партнер Александра Зинченко из «Арсенала» Давид Рая, а легендарный вратарь «Баварии» Мануэль Нойер – 5-й.

В десятку рейтинга также попали Эмилиано Мартинес, Майк Меньян, Джанлуиджи Доннарумма, Унаи Симон и Гиорги Мамардашвили.

Ранее портал Give Me Sport обнародовал рейтинг лучших форвардов в истории футбола.

Рейтинг лучших вратарей планеты от FourFourTwo