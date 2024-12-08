Обнародовано имя лучшего вратаря на сегодня. Куртуа – 2-й. Кто лидер?
Признание получил Алиссон из «Ливерпуля»
Авторитетный британский портал FourFourTwo обнародовал рейтинг лучших вратарей в мире на сегодня.
Лидером рейтинга стал звездный бразильский вратарь «Ливерпуля» Алиссон. Вторую позицию занял страж ворот мадридского «Реала» Тибо Куртуа, а бронза рейтинга отошла еще одному бразильцу – Эдерсону из «Манчестер Сити».
Четвертую позицию занял партнер Александра Зинченко из «Арсенала» Давид Рая, а легендарный вратарь «Баварии» Мануэль Нойер – 5-й.
В десятку рейтинга также попали Эмилиано Мартинес, Майк Меньян, Джанлуиджи Доннарумма, Унаи Симон и Гиорги Мамардашвили.
Ранее портал Give Me Sport обнародовал рейтинг лучших форвардов в истории футбола.
Рейтинг лучших вратарей планеты от FourFourTwo
- Алиссон
- Тибо Куртуа
- Эдерсон
- Давид Рая
- Мануэль Нойер
- Эмилиано Мартинес
- Майк Меньян
- Джанлуиджи Доннарумма
- Унаи Симон
- Гиорги Мамардашвили
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