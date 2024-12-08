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08 декабря 2024, 00:32 |
345
2

Обнародовано имя лучшего вратаря на сегодня. Куртуа – 2-й. Кто лидер?

Признание получил Алиссон из «Ливерпуля»

08 декабря 2024, 00:32 |
345
2
Обнародовано имя лучшего вратаря на сегодня. Куртуа – 2-й. Кто лидер?
Getty Images/Global Images Ukraine. Алиссон

Авторитетный британский портал FourFourTwo обнародовал рейтинг лучших вратарей в мире на сегодня.

Лидером рейтинга стал звездный бразильский вратарь «Ливерпуля» Алиссон. Вторую позицию занял страж ворот мадридского «Реала» Тибо Куртуа, а бронза рейтинга отошла еще одному бразильцу – Эдерсону из «Манчестер Сити».

Четвертую позицию занял партнер Александра Зинченко из «Арсенала» Давид Рая, а легендарный вратарь «Баварии» Мануэль Нойер – 5-й.

В десятку рейтинга также попали Эмилиано Мартинес, Майк Меньян, Джанлуиджи Доннарумма, Унаи Симон и Гиорги Мамардашвили.

Ранее портал Give Me Sport обнародовал рейтинг лучших форвардов в истории футбола.

Рейтинг лучших вратарей планеты от FourFourTwo

  1. Алиссон
  2. Тибо Куртуа
  3. Эдерсон
  4. Давид Рая
  5. Мануэль Нойер
  6. Эмилиано Мартинес
  7. Майк Меньян
  8. Джанлуиджи Доннарумма
  9. Унаи Симон
  10. Гиорги Мамардашвили

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Алиссон Тибо Куртуа Эдерсон Давид Райя Мануэль Нойер Эмилиано Мартинес Майк Меньян Джанлуиджи Доннарумма Унаи Симон Гиорги Мамардашвили FourFourTwo рейтинг
Дмитро Олійник Источник: FourFourTwo
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Комментарии 2
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Gargantua81
я бы сказал 1. Куртуа 2. Меньян 3. Тер Штеген
а при чем тут Эдерсон, Доннарума и Ноер я вообще не знаю.
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-2
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