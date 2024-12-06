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Украина. Премьер лига
06 декабря 2024, 21:27 |
397
0

Александрия перед Динамо: Калюжный готовится к матчу

У команды Руслана Ротаня тем не менее есть кадровые проблемы

06 декабря 2024, 21:27 |
397
0
Александрия перед Динамо: Калюжный готовится к матчу
ФК Александрия. Иван Калюжный

Как стало известно Sport.ua, в центральном поединке 16 тура УПЛ «Динамо» – «Александрия», который состоится 8 декабря, «горожанам» не смогут помочь травмированные Aртем Шулянский, Евгений Смирный и бразильский легионер Джевани, которые в этом году уже на поле не выйдут .

А вот полузащитник Радион Плакса, который из-за простуды вынужден был 4 декабря пропустить перенесенный матч первого тура УПЛ «Александрия» – «Динамо», уже вернулся в строй, тренируется в общей группе и, скорее всего, попадет в заявку на повторный поединок в в Киеве.

То же самое касается и полузащитника Ивана Калюжного, который, вероятно, как минимум до конца осенней части чемпионата будет игроком «Александрии», а дальше уже дальнейшая судьба полузащитника национальной сборной Украины будет решаться на уровне руководства клуба.

В настоящее время «Александрия» набрала 37 очков и занимает второе место в УПЛ.

Ранее сообщалось, что Иван Калюжный отреагировал на возможный перевод в дубль «Александрии».

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Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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