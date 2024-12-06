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  4. Калюжный отреагировал на возможный перевод в дубль Александрии
Украина. Премьер лига
06 декабря 2024, 15:27 | Обновлено 06 декабря 2024, 16:03
3318
0

Калюжный отреагировал на возможный перевод в дубль Александрии

Иван лаконично высказался

06 декабря 2024, 15:27 | Обновлено 06 декабря 2024, 16:03
3318
0
Калюжный отреагировал на возможный перевод в дубль Александрии
Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Калюжный

Полузащитник «Александрии» Иван Калюжный прокомментировал инсайд Sport.ua о возможном отстранении от первой команды из-за нежелания продлевать контракт.

«Директор уже прокомментировал», – лаконично заявил дебютант национальной сборной Украины.

В нынешнем сезоне Калюжный провел 14 матчей в УПЛ, в которых забил 1 гол. Также на счету Ивана 4 матча за национальную сборную Украины.

Ранее директор «Александрии» Дмитрий Китаев отреагировал на возможное отстранение Калюжного от первой команды.

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Иван Калюжный Александрия чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Олег Вахоцкий Источник: Трибуна
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