Украина. Премьер лига06 декабря 2024, 15:27 | Обновлено 06 декабря 2024, 16:03
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Калюжный отреагировал на возможный перевод в дубль Александрии
Иван лаконично высказался
06 декабря 2024, 15:27 | Обновлено 06 декабря 2024, 16:03
3318
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Полузащитник «Александрии» Иван Калюжный прокомментировал инсайд Sport.ua о возможном отстранении от первой команды из-за нежелания продлевать контракт.
«Директор уже прокомментировал», – лаконично заявил дебютант национальной сборной Украины.
В нынешнем сезоне Калюжный провел 14 матчей в УПЛ, в которых забил 1 гол. Также на счету Ивана 4 матча за национальную сборную Украины.
Ранее директор «Александрии» Дмитрий Китаев отреагировал на возможное отстранение Калюжного от первой команды.
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