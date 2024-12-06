Калюжный отреагировал на возможный перевод в дубль Александрии

Полузащитник «Александрии» Иван Калюжный прокомментировал инсайд Sport.ua о возможном отстранении от первой команды из-за нежелания продлевать контракт.

«Директор уже прокомментировал», – лаконично заявил дебютант национальной сборной Украины.

В нынешнем сезоне Калюжный провел 14 матчей в УПЛ, в которых забил 1 гол. Также на счету Ивана 4 матча за национальную сборную Украины.

Ранее директор «Александрии» Дмитрий Китаев отреагировал на возможное отстранение Калюжного от первой команды.