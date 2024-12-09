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09 декабря 2024, 00:11 | Обновлено 09 декабря 2024, 01:17
651
1

Назван лучший защитник в истории футбола. Кто опередил Мальдини?

Наибольшее признание досталось Францу Беккенбауэру

09 декабря 2024, 00:11 | Обновлено 09 декабря 2024, 01:17
651
1
Назван лучший защитник в истории футбола. Кто опередил Мальдини?
GiveMeSport

Авторитетный британский портал GiveMeSport обнародовал рейтинг лучших защитников в истории футбола.

На первой строчке разместился легендарный защитник «Баварии» и сборной Германии Франц Беккенбауэр, который является двукратным обладателем Золотого мяча. На второй позиции идет икона «Милана» и всего итальянского футбола Паоло Мальдини, бронза списка досталась еще одной легенде «Милана» Франко Барези.

На четвертой строчке разместился чемпион мира англичанин Бобби Мур, а еще один итальянец Гаэтано Ширеа – 5-й.

В десятку рейтинга также попали Алессандро Неста, Маркос Кафу, Серхио Рамос, Карлос Алберто и Фабио Каннаваро.

Ранее портал Give Me Sport обнародовал рейтинг лучших форвардов в истории футбола.

Рейтинг лучших защитников в истории от Give Me Sport

  1. Франц Беккенбауэр
  2. Паоло Мальдини
  3. Франко Барези
  4. Бобби Мур
  5. Гаэтано Ширеа
  6. Алессандро Неста
  7. Маркос Кафу
  8. Серхио Рамос
  9. Карлос Алберто
  10. Фабио Каннаваро

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Паоло Мальдини Франц Беккенбауэр Франко Барези Алессандро Неста Маркос Кафу Серхио Рамос Фабио Каннаваро рейтинг GiveMeSport
Дмитро Олійник Источник: GiveMeSport
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Alex Komnin
Серхіо Рамос... Тоді чому не Ріо Фердінанд.
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