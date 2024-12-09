Назван лучший защитник в истории футбола. Кто опередил Мальдини?

Авторитетный британский портал GiveMeSport обнародовал рейтинг лучших защитников в истории футбола.

На первой строчке разместился легендарный защитник «Баварии» и сборной Германии Франц Беккенбауэр, который является двукратным обладателем Золотого мяча. На второй позиции идет икона «Милана» и всего итальянского футбола Паоло Мальдини, бронза списка досталась еще одной легенде «Милана» Франко Барези.

На четвертой строчке разместился чемпион мира англичанин Бобби Мур, а еще один итальянец Гаэтано Ширеа – 5-й.

В десятку рейтинга также попали Алессандро Неста, Маркос Кафу, Серхио Рамос, Карлос Алберто и Фабио Каннаваро.

Ранее портал Give Me Sport обнародовал рейтинг лучших форвардов в истории футбола.

Рейтинг лучших защитников в истории от Give Me Sport