Назван лучший защитник в истории футбола. Кто опередил Мальдини?
Наибольшее признание досталось Францу Беккенбауэру
Авторитетный британский портал GiveMeSport обнародовал рейтинг лучших защитников в истории футбола.
На первой строчке разместился легендарный защитник «Баварии» и сборной Германии Франц Беккенбауэр, который является двукратным обладателем Золотого мяча. На второй позиции идет икона «Милана» и всего итальянского футбола Паоло Мальдини, бронза списка досталась еще одной легенде «Милана» Франко Барези.
На четвертой строчке разместился чемпион мира англичанин Бобби Мур, а еще один итальянец Гаэтано Ширеа – 5-й.
В десятку рейтинга также попали Алессандро Неста, Маркос Кафу, Серхио Рамос, Карлос Алберто и Фабио Каннаваро.
Ранее портал Give Me Sport обнародовал рейтинг лучших форвардов в истории футбола.
Рейтинг лучших защитников в истории от Give Me Sport
- Франц Беккенбауэр
- Паоло Мальдини
- Франко Барези
- Бобби Мур
- Гаэтано Ширеа
- Алессандро Неста
- Маркос Кафу
- Серхио Рамос
- Карлос Алберто
- Фабио Каннаваро
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