Украина. Премьер лига06 декабря 2024, 20:01 | Обновлено 06 декабря 2024, 20:02
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Карпаты – Верес
7 декабря состоится матч 16-го тура УПЛ
06 декабря 2024, 20:01 | Обновлено 06 декабря 2024, 20:02
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В субботу, 7 декабря, в 18:00 состоится матч 16-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Карпаты» и «Верес».
Команды встретятся на стадионе «Украина» в городе Львов.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV
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