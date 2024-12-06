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Премьер-лига
Карпаты Львов
07.12.2024 18:00 - : -
Верес
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
06 декабря 2024, 19:58 | Обновлено 06 декабря 2024, 20:00
74
0

Карпаты – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

7 декабря состоится матч 16-го тура УПЛ

06 декабря 2024, 19:58 | Обновлено 06 декабря 2024, 20:00
74
0
Карпаты – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В субботу, 7 декабря, в 18:00 состоится матч 16-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Карпаты» и «Верес».

Команды встретятся на стадионе «Украина» в городе Львов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Карпаты – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и других.

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (требуется регистрация)

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Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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