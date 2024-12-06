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Украина. Премьер лига
06 декабря 2024, 19:52 | Обновлено 06 декабря 2024, 20:33
91
1

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Черноморец – Кривбасс

7 декабря состоится матч 16-го тура УПЛ

06 декабря 2024, 19:52 | Обновлено 06 декабря 2024, 20:33
91
1
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Черноморец – Кривбасс
УПЛ

В субботу, 7 декабря, в 15:30 состоится матч 16-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Черноморец» и «Кривбасс».

Команды встретятся на стадионе «Черноморец» в городе Одесса.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

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Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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alex belogubko
Бабич подавай в отставку не можешь уходи
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