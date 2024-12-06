Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Черноморец – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Премьер-лига
Черноморец
07.12.2024 15:30 - : -
Кривбасс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
06 декабря 2024, 19:48 |
74
1

Черноморец – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

7 декабря состоится матч 16-го тура УПЛ

06 декабря 2024, 19:48 |
74
1
Черноморец – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В субботу, 7 декабря, в 15:30 состоится матч 16-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Черноморец» и «Кривбасс».

Команды встретятся на стадионе «Черноморец» в городе Одессе.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Черноморец – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и других.

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (требуется регистрация)

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА УПЛ

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Карпаты – Верес
Карпаты – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Черноморец – Кривбасс
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига смотреть онлайн Черноморец Одесса Кривбасс Кривой Рог Черноморец - Кривбасс
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александрия может перевести Калюжного в молодежную команду
Футбол | 06 декабря 2024, 12:13 20
Александрия может перевести Калюжного в молодежную команду
Александрия может перевести Калюжного в молодежную команду

Клуб поставил игроку ультиматум

«У меня хорошие новости». Анчелотти порадовал болельщиков Реала
Футбол | 06 декабря 2024, 20:37 0
«У меня хорошие новости». Анчелотти порадовал болельщиков Реала
«У меня хорошие новости». Анчелотти порадовал болельщиков Реала

Наставник сообщил, что Винисиус Жуниор принял участие в тренировках

Идеальная стрельба. Мандзын и Дудченко – в топ-20 спринта КМ
Биатлон | 06.12.2024, 18:40
Идеальная стрельба. Мандзын и Дудченко – в топ-20 спринта КМ
Идеальная стрельба. Мандзын и Дудченко – в топ-20 спринта КМ
Игрок Динамо досрочно покинул клуб из-за войны. Перейдет в MLS
Футбол | 05.12.2024, 21:43
Игрок Динамо досрочно покинул клуб из-за войны. Перейдет в MLS
Игрок Динамо досрочно покинул клуб из-за войны. Перейдет в MLS
Как выглядит таблица УПЛ после битвы лидеров и уверенной победы Шахтера
Футбол | 05.12.2024, 23:59
Как выглядит таблица УПЛ после битвы лидеров и уверенной победы Шахтера
Как выглядит таблица УПЛ после битвы лидеров и уверенной победы Шахтера
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
alex belogubko
Бабич у тебя совесть есть --сколько можно это терпеть подавай в отставку 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Он однозначно победит». Перспективный боксер – о реванше Усика и Фьюри
«Он однозначно победит». Перспективный боксер – о реванше Усика и Фьюри
06.12.2024, 10:15 1
Бокс
Легендарный игрок Реала четко пояснил, почему Мбаппе не забивает пенальти
Легендарный игрок Реала четко пояснил, почему Мбаппе не забивает пенальти
06.12.2024, 07:59 5
Футбол
ВИДЕО. Зинченко поймал Онана на ошибке. Гол Арсенала в ворота МЮ отменили
ВИДЕО. Зинченко поймал Онана на ошибке. Гол Арсенала в ворота МЮ отменили
04.12.2024, 22:39
Футбол
Барселона зимой арендует украинскую звезду. Должен помочь выиграть титул
Барселона зимой арендует украинскую звезду. Должен помочь выиграть титул
05.12.2024, 08:14 14
Футбол
УСИК: «Я его очень уважаю. Это был мой самый тяжелый соперник в карьере»
УСИК: «Я его очень уважаю. Это был мой самый тяжелый соперник в карьере»
05.12.2024, 08:49 2
Бокс
Сдают Грузию. Зеленский ввел санкции против известного экс-игрока Динамо
Сдают Грузию. Зеленский ввел санкции против известного экс-игрока Динамо
05.12.2024, 12:54 60
Футбол
Жеребьевка для Лунина, Трубина и Мудрика. Определены группы клубного ЧМ
Жеребьевка для Лунина, Трубина и Мудрика. Определены группы клубного ЧМ
05.12.2024, 21:35 25
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем