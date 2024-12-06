Украина. Премьер лига06 декабря 2024, 19:42 |
41
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Левый Берег – ЛНЗ
7 декабря состоится матч 16-го тура УПЛ
06 декабря 2024, 19:42 |
41
0
В субботу, 7 декабря, в 13:00 состоится матч 16-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Левый Берег» и ЛНЗ.
Команды встретятся на стадионе «Левый Берег» в городе Киев.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 06 декабря 2024, 19:27 7
Кристина Шацких умеет порадовать своих подписчиков
Футбол | 06 декабря 2024, 07:59 5
Гути, несмотря на промахи Килиана, уважает француза за его решение брать ответственность
Футбол | 05.12.2024, 21:35
Футбол | 06.12.2024, 09:49
Футбол | 06.12.2024, 20:15
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
05.12.2024, 12:54 60
05.12.2024, 23:59 3
06.12.2024, 15:21 3
Футбол
06.12.2024, 09:11 5
05.12.2024, 19:13 11
06.12.2024, 10:15 1
04.12.2024, 17:46 4