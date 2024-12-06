Динамо U19 – Александрия U19 – 4:1. Кто оформил дубль? Видео голов и обзор

6 декабря состоялся матч 16-го тура чемпионата Украины U-19 между командами Динамо Киев U-19 и Александрия U-19.

Поединок прошел в Киеве. Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу столичного коллектива.

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Дубль в этой встрече сделал Александре Пейкришвили. В составе бело-синих также отличились Матвей Пономаренко (с пенальти) и Дмитрий Кремчанин. У Александрии единственный мяч забил Даниил Хан.

Чемпионат Украины U-19. 16-й тур, 6 декабря

Динамо U-19 – Александрия U-19 – 4:1

Голы: Пейкришвили, 20, 22, Кремчанин, 52, Пономаренко, 74 (пен.) – Хан, 38

Видеообзор матча: