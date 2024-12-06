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Украина. Премьер лига
06 декабря 2024, 17:35 | Обновлено 06 декабря 2024, 17:52
1104
0

Чемпионат U-19. Динамо обыграло Александрию, отставание от Шахтера большое

+5 для Шахтера в борьбе за титул юношеского чемпионата

06 декабря 2024, 17:35 | Обновлено 06 декабря 2024, 17:52
1104
0
Чемпионат U-19. Динамо обыграло Александрию, отставание от Шахтера большое
ФК Динамо Киев

Вчера Шахтер U-19 в матче юношеского чемпионата Украины одолел Ворсклу 6:0, а сегодня Динамо обыграло Александрию с результатом 4:1. Дубль оформил Пеикришвили, по мячу забили Кремчанин и Пономаренко.

В таблице Шахтер U-19 сохраняет перевес в пять очков над киевлянами (46 против 41), топ-3 замыкают Карпаты с 35 пунктами.

Чемпионат U19, 16-й тур

Динамо – Александрия – 4:1
Голы: Пеикришвили (20, 22), Кремчанин (52), Пономаренко (74, с пенальти) – Хан (38)

«Динамо»: 1. Суркис, 13. Коробов, 5. Сизонюк, 4. Захарченко, 26. Губенко, 14. Ищенко, 18. Саленко (11. Пономаренко, 62), 6. Пеикришвили (22. Осипенко, 53), 7. Кремчанин (20. Редушко, 62), 30. Андрейко (16. Шевченко, 76), 21. Герич

«Александрия»: 1. Макаренко, 5. Хованюк, 71. Гаража, 8. Малько, 9. Бределев, 73. Прокопенко, 22. Хан (52. Антипенко, 55), 11. Астафьев (51. Грузин, 84 ), 21. Васин (16. Гриценко, 46; 26. Бесклейный, 84), 25. Петряк, 18. Жадан

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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