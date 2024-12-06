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Премьер-лига
Левый Берег
07.12.2024 13:00 - : -
ЛНЗ Черкассы
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
06 декабря 2024, 19:35 | Обновлено 06 декабря 2024, 19:38
58
0

Левый Берег – ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

7 декабря состоится матч 16-го тура УПЛ

06 декабря 2024, 19:35 | Обновлено 06 декабря 2024, 19:38
58
0
Левый Берег – ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В субботу, 7 декабря, в 13:00 состоится матч 16-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Левый Берег» и ЛНЗ.

Команды встретятся на стадионе «Левый Берег» в городе Киев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Левый Берег – ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и других.

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (требуется регистрация)

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Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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