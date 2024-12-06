Левый Берег – ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
7 декабря состоится матч 16-го тура УПЛ
В субботу, 7 декабря, в 13:00 состоится матч 16-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Левый Берег» и ЛНЗ.
Команды встретятся на стадионе «Левый Берег» в городе Киев.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Левый Берег – ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV
Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и других.
Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (требуется регистрация)
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