Он стоит 100 млн евро. Манчестер Сити нашел замену Родри в Англии

Английский «Манчестер Сити» собирается потратить 100 млн евро в ближайшее трансферное окно, чтобы заменить травмированного полузащитника Родри.

Сообщается, что руководство клуба недовольно результатами в последних матчах и считает, что они связаны с потерей испанца. В клубе готовы выделить солидные деньги на трансферы, чтобы побороться за чемпионство в Английской Премьер-лиге.

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола попытался заменить лидера клуба другими игроками, однако это не принесло позитивного результата. Наставник недоволен игрой Матео Ковачича и Матеуса Нунеса, поэтому собирается воспользоваться трансферным окном, чтобы найти другого игрока.

Главной трансферной целью является футболист «Ньюкасла» Бруно Гимараеш, за которого «Манчестер Сити» готов выложить 100 млн евро. В этом сезоне АПЛ бразилец провел 23 матча во всех турнирах и отметился 4 результативными передачами.

Ранее сообщалось, что несколько футболистов «Манчестер Сити» пропустят следующий тур АПЛ из-за травм.