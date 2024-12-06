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  4. Он стоит 100 млн евро. Манчестер Сити нашел замену Родри в Англии
Англия
06 декабря 2024, 20:01 |
1464
5

Он стоит 100 млн евро. Манчестер Сити нашел замену Родри в Англии

Руководство «горожан» готово выделить солидные деньги в зимнее трансферное окно

06 декабря 2024, 20:01 |
1464
5
Он стоит 100 млн евро. Манчестер Сити нашел замену Родри в Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Бруно Гимараеш

Английский «Манчестер Сити» собирается потратить 100 млн евро в ближайшее трансферное окно, чтобы заменить травмированного полузащитника Родри.

Сообщается, что руководство клуба недовольно результатами в последних матчах и считает, что они связаны с потерей испанца. В клубе готовы выделить солидные деньги на трансферы, чтобы побороться за чемпионство в Английской Премьер-лиге.

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола попытался заменить лидера клуба другими игроками, однако это не принесло позитивного результата. Наставник недоволен игрой Матео Ковачича и Матеуса Нунеса, поэтому собирается воспользоваться трансферным окном, чтобы найти другого игрока.

Главной трансферной целью является футболист «Ньюкасла» Бруно Гимараеш, за которого «Манчестер Сити» готов выложить 100 млн евро. В этом сезоне АПЛ бразилец провел 23 матча во всех турнирах и отметился 4 результативными передачами.

Ранее сообщалось, что несколько футболистов «Манчестер Сити» пропустят следующий тур АПЛ из-за травм.

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Микола Титюк Источник: Footmercato
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zhyr
а Судаков?
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Vitalii_Mykolaiv
100 млн. зп досить такі посереднього гравця?!
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