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Лига чемпионов
06 декабря 2024, 19:18 | Обновлено 06 декабря 2024, 19:27
172
1

НЕВЕРТОН: «Будем делать все возможное, чтобы обыграть Баварию»

Бразильский полузащитник отметился результативными действиями против «Ворсклы»

06 декабря 2024, 19:18 | Обновлено 06 декабря 2024, 19:27
172
1
НЕВЕРТОН: «Будем делать все возможное, чтобы обыграть Баварию»
ФК Шахтер

19-летний бразильский полузащитник донецкого «Шахтёра» Невертон прокомментировал свой забитый гол в матче против «Ворсклы» (3:1), а также рассказал о подготовке к игре с «Баварией» в рамках 6-го тура Лиги чемпионов.

– Невертон, поздравляем с победой! Какой была игра с «Ворсклой» для «Шахтёра»?

– Спасибо Богу за победу! Это был действительно интересный и насыщенный матч. Мы продолжаем работать и концентрируемся на следующей игре в Лиге чемпионов с мюнхенской «Баварией». Рад, что мы смогли победить, порадовать болельщиков и укрепить нашу уверенность.

– Ты открыл счёт в этой игре. Можешь вспомнить этот эпизод?

– Думаю, я оказался в нужном месте в нужное время и сумел добить мяч. Очень рад забить, ведь это важно для повышения уверенности в себе и ежедневного прогресса.

– Это твой второй гол в сезоне. Кому ты его посвящаешь?

– Посвятил своей семье – маме, папе и близким друзьям.

– Какой момент в матче, по твоему мнению, был ключевым?

– Считаю, что каждый гол был важен.

– Видно, что ты стал физически сильнее. Как оцениваешь свою форму и физические ресурсы?

– Безусловно! Мы ежедневно усердно работаем с тренером по физической подготовке, много времени уделяем тренировкам в зале, работе над мышцами и общей физической форме. Прогресс действительно заметен.

– Вчера мы слышали, как главный тренер просил тебя сосредоточиться перед игрой. Как ты обычно готовишься?

– Перед матчем я обычно слушаю любимую музыку, концентрируюсь и стараюсь настроиться на творчество.

– Впереди у «Шахтёра» матч с «Баварией». Какие ожидания?

– Конечно, мы ожидаем того же, что и сегодня – победы. Мы сделаем всё возможное, чтобы добиться нужного результата.

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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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Saar
що вони курять!???
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