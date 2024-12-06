НЕВЕРТОН: «Будем делать все возможное, чтобы обыграть Баварию»
Бразильский полузащитник отметился результативными действиями против «Ворсклы»
19-летний бразильский полузащитник донецкого «Шахтёра» Невертон прокомментировал свой забитый гол в матче против «Ворсклы» (3:1), а также рассказал о подготовке к игре с «Баварией» в рамках 6-го тура Лиги чемпионов.
– Невертон, поздравляем с победой! Какой была игра с «Ворсклой» для «Шахтёра»?
– Спасибо Богу за победу! Это был действительно интересный и насыщенный матч. Мы продолжаем работать и концентрируемся на следующей игре в Лиге чемпионов с мюнхенской «Баварией». Рад, что мы смогли победить, порадовать болельщиков и укрепить нашу уверенность.
– Ты открыл счёт в этой игре. Можешь вспомнить этот эпизод?
– Думаю, я оказался в нужном месте в нужное время и сумел добить мяч. Очень рад забить, ведь это важно для повышения уверенности в себе и ежедневного прогресса.
– Это твой второй гол в сезоне. Кому ты его посвящаешь?
– Посвятил своей семье – маме, папе и близким друзьям.
– Какой момент в матче, по твоему мнению, был ключевым?
– Считаю, что каждый гол был важен.
– Видно, что ты стал физически сильнее. Как оцениваешь свою форму и физические ресурсы?
– Безусловно! Мы ежедневно усердно работаем с тренером по физической подготовке, много времени уделяем тренировкам в зале, работе над мышцами и общей физической форме. Прогресс действительно заметен.
– Вчера мы слышали, как главный тренер просил тебя сосредоточиться перед игрой. Как ты обычно готовишься?
– Перед матчем я обычно слушаю любимую музыку, концентрируюсь и стараюсь настроиться на творчество.
– Впереди у «Шахтёра» матч с «Баварией». Какие ожидания?
– Конечно, мы ожидаем того же, что и сегодня – победы. Мы сделаем всё возможное, чтобы добиться нужного результата.
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