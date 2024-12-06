«Будет много боли». Экс-игрок Манчестер Юнайтед предупредил Аморима
Ники Батт уверен, что нужно несколько лет для изменения ситуации в клубе
Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Ники Батт считает, главному тренеру Рубену Амориму нужно несколько лет, чтобы исправить ситуацию в клубе и вернуть «красных дьяволов» на вершину таблицы:
«Будет много боли. Это случится из-за того, что придется искать нужных футболистов и уговаривать их перейти в клуб. Многие болельщики говорят, что Аморим ничего не сделал и ему рано думать о трансферах. Но тренер должен избавиться от ненужных футболистов и найти тех, с кем можно решать серьезные задачи.
Аморим должен прийти к руководству и чесно назвать тех игроков, которые не соответствуют уровню клуба. Для всего этого нужно много времени. Два года. Я считаю, что нужно два года, чтобы вернуть «Манчестер Юнайтед» на вершину таблицы. Это четыре трансферных окна», – поделился мнением Батт.
Ранее сообщалось, что главными целями на ближайшее трансферное окно «красных дьяволов» будут позиции форварда и левого защитника.
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