«Будет много боли». Экс-игрок Манчестер Юнайтед предупредил Аморима

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Ники Батт считает, главному тренеру Рубену Амориму нужно несколько лет, чтобы исправить ситуацию в клубе и вернуть «красных дьяволов» на вершину таблицы:

«Будет много боли. Это случится из-за того, что придется искать нужных футболистов и уговаривать их перейти в клуб. Многие болельщики говорят, что Аморим ничего не сделал и ему рано думать о трансферах. Но тренер должен избавиться от ненужных футболистов и найти тех, с кем можно решать серьезные задачи.

Аморим должен прийти к руководству и чесно назвать тех игроков, которые не соответствуют уровню клуба. Для всего этого нужно много времени. Два года. Я считаю, что нужно два года, чтобы вернуть «Манчестер Юнайтед» на вершину таблицы. Это четыре трансферных окна», – поделился мнением Батт.

Ранее сообщалось, что главными целями на ближайшее трансферное окно «красных дьяволов» будут позиции форварда и левого защитника.