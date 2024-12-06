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  4. «Будет много боли». Экс-игрок Манчестер Юнайтед предупредил Аморима
Англия
06 декабря 2024, 19:07 |
371
1

«Будет много боли». Экс-игрок Манчестер Юнайтед предупредил Аморима

Ники Батт уверен, что нужно несколько лет для изменения ситуации в клубе

06 декабря 2024, 19:07 |
371
1
«Будет много боли». Экс-игрок Манчестер Юнайтед предупредил Аморима
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Аморим

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Ники Батт считает, главному тренеру Рубену Амориму нужно несколько лет, чтобы исправить ситуацию в клубе и вернуть «красных дьяволов» на вершину таблицы:

«Будет много боли. Это случится из-за того, что придется искать нужных футболистов и уговаривать их перейти в клуб. Многие болельщики говорят, что Аморим ничего не сделал и ему рано думать о трансферах. Но тренер должен избавиться от ненужных футболистов и найти тех, с кем можно решать серьезные задачи.

Аморим должен прийти к руководству и чесно назвать тех игроков, которые не соответствуют уровню клуба. Для всего этого нужно много времени. Два года. Я считаю, что нужно два года, чтобы вернуть «Манчестер Юнайтед» на вершину таблицы. Это четыре трансферных окна», – поделился мнением Батт.

Ранее сообщалось, что главными целями на ближайшее трансферное окно «красных дьяволов» будут позиции форварда и левого защитника.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Манчестер Юнайтед Рубен Аморим Ники Батт
Микола Титюк Источник: Manchester Evening News
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Harun Bakircioğlu
Проблема в том, что болельщиков МЮ преследуют фантомные боли, хотя они больше 10 лет не побеждали в АПЛ. Они до сих пор считают клуб топом и не дадут нормально поработать ни одному тренеру, подгоняя его и создавая нездоровую атмосферу. Через несколько месяцев будет шквал критики, матерные песенки, желтые статейки, насмешки и прочая хрень. Это все вдобавок к шикарному менеджменту, тратящему миллиард фунтов на футболистов сомнительного качества.
Рэтклифф в своем бизнесе преуспел, но насколько он хорошо понимает современный футбол большой вопрос, ответ на который только предстоит получить. У него уже есть два клуба, но они не слишком успешны. Бессмысленно просто брать и закупать игроков, должна быть еще какая-то философия и дисциплина.
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