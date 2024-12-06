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Англия
06 декабря 2024, 13:32 | Обновлено 06 декабря 2024, 13:36
289
0

Приоритеты расставлены. Подробности о будущем ТО для Манчестер Юнайтед

Форвард и левый защитник могут присоединиться к красной части Манчестера

06 декабря 2024, 13:32 | Обновлено 06 декабря 2024, 13:36
289
0
Приоритеты расставлены. Подробности о будущем ТО для Манчестер Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Аморим

Рубен Аморим рассматривает несколько позиций для усиления и кандидатов на эти самые позиции в «Манчестер Юнайтед».

Как ни странно, одной из таковых является позиция форварда. Хоть все три страйкера «манкунианцев» уже успели отличиться несколькими голами под управлением португальца, но 39-летний коуч ищет на рынке еще один вариант усиления данной позиции. Слухи несколько раз связывали «красных дьяволов» и Виктора Дьекереша, но сам португалец, по информации The Mirror, смотрит в сторону 20-летнего испанского бомбардира «Порту» Саму Омородиона, трансфер которого обойдется клубу в 50 миллионов евро.

В клубе не исключают приход левого защитника, «Олд Траффорд» открыт для Тео Эрнандеса, но сам игрок не горит желанием покидать Италию. Также в Англии следят за ситуацией вокруг контракта Альфонсо Дэвиса с «Баварией».

«Манчестер Юнайтед» может подписать звезду «Баварии».

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Манчестер Юнайтед трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A Рубен Аморим Саму Омородион Тео Эрнандес Альфонсо Дэвис
Данііл Киріяка Источник: The Mirror
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