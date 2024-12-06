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  4. От Миколенко к Довбику. Два игрока Эвертона могут перейти в Рому
Италия
06 декабря 2024, 18:06 | Обновлено 06 декабря 2024, 18:07
111
0

От Миколенко к Довбику. Два игрока Эвертона могут перейти в Рому

Бету и Абдулайе Дукуре могут перехать в Рим

06 декабря 2024, 18:06 | Обновлено 06 декабря 2024, 18:07
111
0
От Миколенко к Довбику. Два игрока Эвертона могут перейти в Рому
Getty Images/Global Images Ukraine. Абдулайе Дукуре

Португальский форвард и малийский полузащитник «Эвертона» Бету и Абудлайе Дукуре могут перейти в римскую «Рому», сообщает Gazzetta dello Sport.

В клубе сменили уже двух тренеров за сезон, и недавно пришедший Клаудио Раньери не доволен всеми позициями состава, который был собран под уволенного в сентябре Де Росси. Двумя вариантами усиления являются игроки «ирисок», но для совершения сделок без нарушений правил финансового Fair-play, римскому клубу необходимо продать кого-то из нынешнего состава, потому переезд вышеуказанного дуэта от Миколенко к Довбику пока маловероятен.

Заявка «Ромы» на матч с «Лечче».

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Абдулайе Дукуре Бету (Норберту Берсике Гомеш Бетункал) трансферы АПЛ трансферы трансферы Серии A Эвертон Рома Рим Клаудио Раньери Артем Довбик Виталий Миколенко
Данііл Киріяка Источник: La Gazzetta dello Sport
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