От Миколенко к Довбику. Два игрока Эвертона могут перейти в Рому

Португальский форвард и малийский полузащитник «Эвертона» Бету и Абудлайе Дукуре могут перейти в римскую «Рому», сообщает Gazzetta dello Sport.

В клубе сменили уже двух тренеров за сезон, и недавно пришедший Клаудио Раньери не доволен всеми позициями состава, который был собран под уволенного в сентябре Де Росси. Двумя вариантами усиления являются игроки «ирисок», но для совершения сделок без нарушений правил финансового Fair-play, римскому клубу необходимо продать кого-то из нынешнего состава, потому переезд вышеуказанного дуэта от Миколенко к Довбику пока маловероятен.

Заявка «Ромы» на матч с «Лечче».