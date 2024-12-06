Есть ли Довбик? Стала известная заявка Ромы на матч с Лечче

Римская «Рома» огласила свою заявку на матч 14-го тура итальянской Серии А против «Лечче».

На пресс-конференции перед матчем главный тренер «волков» Клаудио Раньери говорил о том, что украинский страйкер может пропустить матч из-за гриппа. Но все же, Артем Довбик попал в заявку на матч, который состоится 7 декабря в 21:45 по киевскому времени.

В текущем сезоне Довбик сыграл в составе Ромы 18 матчей, забил 6 голов и сделал 1 результативную передачу.

Итальянский журналист назвал Артема Довбика посмешищем.