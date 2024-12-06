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  4. Есть ли Довбик? Стала известная заявка Ромы на матч с Лечче
Италия
06 декабря 2024, 15:03 |
134
0

Есть ли Довбик? Стала известная заявка Ромы на матч с Лечче

Матч состоится 7-го декабря в 21:45 по киевскому времени

06 декабря 2024, 15:03 |
134
0
Есть ли Довбик? Стала известная заявка Ромы на матч с Лечче
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Римская «Рома» огласила свою заявку на матч 14-го тура итальянской Серии А против «Лечче».

На пресс-конференции перед матчем главный тренер «волков» Клаудио Раньери говорил о том, что украинский страйкер может пропустить матч из-за гриппа. Но все же, Артем Довбик попал в заявку на матч, который состоится 7 декабря в 21:45 по киевскому времени.

В текущем сезоне Довбик сыграл в составе Ромы 18 матчей, забил 6 голов и сделал 1 результативную передачу.

Итальянский журналист назвал Артема Довбика посмешищем.

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Артем Довбик Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу Лечче заявка
Данііл Киріяка Источник: X (Twitter)
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