«Скажу так...». Итальянский журналист ошеломил коллег заявлением о Довбике

Итальянский журналист Гульельмо Тимпано своим заявлением об украинском нападающем Роме Артеме Довбике вызвал оживленную дискуссию среди коллег в эфире TVPLAY.

«Я вам скажу так: Довбик был посмешищем в матче с Аталантой, и нет сомнений, что его игра заставила болельщиков на трибунах нервничать. Но потенциально по абсолютным показателям Довбик является не просто одним из самых сильных, а лучшим форвардом в Серии А», – сказал Тимпано.

На это заявление сразу отреагировали другие гости в студии. Так, один из журналистов заявил, что Довбик будет сильнейшим нападающим только в Серии Б, если Рома туда вылетит. Другой его коллега отметил, что в Интере есть четыре форварда, и три из них лучше, чем украинец.

В текущем сезоне Довбик сыграл в составе Ромы 18 матчей, забил 6 голов и сделал 1 результативную передачу.