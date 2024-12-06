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  4. «Скажу так...». Итальянский журналист ошеломил коллег заявлением о Довбике
Италия
06 декабря 2024, 07:05 |
772
0

«Скажу так...». Итальянский журналист ошеломил коллег заявлением о Довбике

Гульельмо Тимпано назвал Артема сильнейшим нападающим Серии А

06 декабря 2024, 07:05 |
772
0
«Скажу так...». Итальянский журналист ошеломил коллег заявлением о Довбике
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Итальянский журналист Гульельмо Тимпано своим заявлением об украинском нападающем Роме Артеме Довбике вызвал оживленную дискуссию среди коллег в эфире TVPLAY.

«Я вам скажу так: Довбик был посмешищем в матче с Аталантой, и нет сомнений, что его игра заставила болельщиков на трибунах нервничать. Но потенциально по абсолютным показателям Довбик является не просто одним из самых сильных, а лучшим форвардом в Серии А», – сказал Тимпано.

На это заявление сразу отреагировали другие гости в студии. Так, один из журналистов заявил, что Довбик будет сильнейшим нападающим только в Серии Б, если Рома туда вылетит. Другой его коллега отметил, что в Интере есть четыре форварда, и три из них лучше, чем украинец.

В текущем сезоне Довбик сыграл в составе Ромы 18 матчей, забил 6 голов и сделал 1 результативную передачу.

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Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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