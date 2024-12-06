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Англия
06 декабря 2024, 17:31 | Обновлено 06 декабря 2024, 17:32
435
0

Одна из главных целей. Звезда Баварии может оказаться в Ливерпуле

Лерой Сане находится в шорт-листе «красных»

06 декабря 2024, 17:31 | Обновлено 06 декабря 2024, 17:32
435
0
Одна из главных целей. Звезда Баварии может оказаться в Ливерпуле
Getty Images/Global Images Ukraine. Лерой Сане

Немецкий вингер мюнхенской «Баварии» Лерой Сане может перейти в «Ливерпуль», сообщает Fichajes.

28-летний игрок до сих пор не продлил контракт с своим нынешним клубом, а нынешнее соглашение действует еще всего лишь полгода. Это и является одной из причин сильного интереса «красных» к вингеру элитного уровня. которого можно получить абсолютно бесплатно. Будущее Лероя в Мюнхене очень туманно.

В текущем сезоне Лерой Сане провел 16 матчей на клубном уровне и забил 4 гола.

Один из лидеров обороны «Ливерпуля» продлевает контракт.

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Данііл Киріяка Источник: Fichajes.net
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