Немецкий вингер мюнхенской «Баварии» Лерой Сане может перейти в «Ливерпуль», сообщает Fichajes.

28-летний игрок до сих пор не продлил контракт с своим нынешним клубом, а нынешнее соглашение действует еще всего лишь полгода. Это и является одной из причин сильного интереса «красных» к вингеру элитного уровня. которого можно получить абсолютно бесплатно. Будущее Лероя в Мюнхене очень туманно.

В текущем сезоне Лерой Сане провел 16 матчей на клубном уровне и забил 4 гола.

Один из лидеров обороны «Ливерпуля» продлевает контракт.