Англия06 декабря 2024, 16:40 | Обновлено 06 декабря 2024, 16:42
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В долгосрок. Один из лидеров защиты Ливерпулю ведет переговоры по контракту
Ибраима Конате продлит контракт с «красными»
06 декабря 2024, 16:40 | Обновлено 06 декабря 2024, 16:42
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Французский защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате близок к продлению соглашения с «красными», сообщает Фабрицио Романо.
25-летний игрок полностью удовлетворяет своей игрой руководство и тренерский штаб, потому в клубе хотят видеть француза часть долгосрочного проекта. «Ливерпуль» уверен, что соглашение будет подписано.
В текущем сезоне Ибраима Конате провел 18 матчей на клубном уровне, забил 2 гола и отдал 1 ассист.
«Ливерпуль» ведет переговоры по звезде «Байера».
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