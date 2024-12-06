В долгосрок. Один из лидеров защиты Ливерпулю ведет переговоры по контракту

Французский защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате близок к продлению соглашения с «красными», сообщает Фабрицио Романо.

25-летний игрок полностью удовлетворяет своей игрой руководство и тренерский штаб, потому в клубе хотят видеть француза часть долгосрочного проекта. «Ливерпуль» уверен, что соглашение будет подписано.

В текущем сезоне Ибраима Конате провел 18 матчей на клубном уровне, забил 2 гола и отдал 1 ассист.

«Ливерпуль» ведет переговоры по звезде «Байера».