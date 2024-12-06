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  4. В долгосрок. Один из лидеров защиты Ливерпулю ведет переговоры по контракту
Англия
06 декабря 2024, 16:40 | Обновлено 06 декабря 2024, 16:42
274
0

В долгосрок. Один из лидеров защиты Ливерпулю ведет переговоры по контракту

Ибраима Конате продлит контракт с «красными»

06 декабря 2024, 16:40 | Обновлено 06 декабря 2024, 16:42
274
0
В долгосрок. Один из лидеров защиты Ливерпулю ведет переговоры по контракту
Getty Images/Global Images Ukraine. Ибраима Конате

Французский защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате близок к продлению соглашения с «красными», сообщает Фабрицио Романо.

25-летний игрок полностью удовлетворяет своей игрой руководство и тренерский штаб, потому в клубе хотят видеть француза часть долгосрочного проекта. «Ливерпуль» уверен, что соглашение будет подписано.

В текущем сезоне Ибраима Конате провел 18 матчей на клубном уровне, забил 2 гола и отдал 1 ассист.

«Ливерпуль» ведет переговоры по звезде «Байера».

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Ибраима Конате Ливерпуль продление контракта чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Фабрицио Романо
Данііл Киріяка Источник: Фабрицио Романо
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