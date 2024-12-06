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Англия
06 декабря 2024, 16:24 | Обновлено 06 декабря 2024, 16:30
299
0

Замена Тренту. Ливерпуль приближается к сделке по звезде Байера

Джереми Фримпонг может стать игроком «красных»

06 декабря 2024, 16:24 | Обновлено 06 декабря 2024, 16:30
299
0
Замена Тренту. Ливерпуль приближается к сделке по звезде Байера
Getty Images/Global Images Ukraine. Джереми Фримпонг

Нидерландский защитник «Байера» Джереми Фримпонг может стать заменой Трента Александера–Арнольда в «Ливерпуле», сообщает Caught Office.

23-летний крайний защитник обойдется английскому гранду в сумму около 60 миллионов евро. Сам игрок согласен на трансфер. Трент как никогда близок к тому, чтобы договориться о переходе в «Реал», потому в Джереми видят замену игроку.

В текущем сезоне Фримпонг провел 20 матчей на клубном уровне, отметился 2 голами и 4 ассистами.

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Данііл Киріяка Источник: Caughtoffside
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