Замена Тренту. Ливерпуль приближается к сделке по звезде Байера

Нидерландский защитник «Байера» Джереми Фримпонг может стать заменой Трента Александера–Арнольда в «Ливерпуле», сообщает Caught Office.

23-летний крайний защитник обойдется английскому гранду в сумму около 60 миллионов евро. Сам игрок согласен на трансфер. Трент как никогда близок к тому, чтобы договориться о переходе в «Реал», потому в Джереми видят замену игроку.

В текущем сезоне Фримпонг провел 20 матчей на клубном уровне, отметился 2 голами и 4 ассистами.

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