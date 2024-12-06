Замена Тренту. Ливерпуль приближается к сделке по звезде Байера
Джереми Фримпонг может стать игроком «красных»
Нидерландский защитник «Байера» Джереми Фримпонг может стать заменой Трента Александера–Арнольда в «Ливерпуле», сообщает Caught Office.
23-летний крайний защитник обойдется английскому гранду в сумму около 60 миллионов евро. Сам игрок согласен на трансфер. Трент как никогда близок к тому, чтобы договориться о переходе в «Реал», потому в Джереми видят замену игроку.
В текущем сезоне Фримпонг провел 20 матчей на клубном уровне, отметился 2 голами и 4 ассистами.
«Ливерпуль» следит за одним из лучших вингеров мира
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Алексей Гуцуляк может покинуть «Полесье»
В список номинантов попали Михаил Мудрик, Анатолий Трубин и Илья Забарный