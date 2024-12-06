ФОТО. Определен лучший тренер ноября в Серии А

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини признан лучшим тренером ноября в итальянской Серии А. Об этом пишет пресс-служба лиги.

Специалист получит трофей перед матчем «Аталанта» – «Эмполи» в Бергамо, который состоится 22 декабря.

В ноябре «Аталанта» выиграла все 3 матча в чемпионате Италии. Команда победила «Наполи» (3:0), «Удинезе» (2:1) и «Парму» (3:1). Также учитывался результат игры с «Ромой» (2:0), состоявшейся 2 декабря.

В настоящее время «Аталанта» занимает второе место турнирной таблицы итальянской Серии А. Подопечные Гасперини имеют в своем активе 31 турнирных пунктов после 14 сыгранных матчей.

Ранее сообщалось, что Аталанта непобедима в 13 матчах подряд во всех соревнованиях.