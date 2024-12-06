ФОТО. Определен лучший тренер ноября в Серии А
Джан Пьеро Гасперини получил признание за выступления «Аталанты» в ноябре
Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини признан лучшим тренером ноября в итальянской Серии А. Об этом пишет пресс-служба лиги.
Специалист получит трофей перед матчем «Аталанта» – «Эмполи» в Бергамо, который состоится 22 декабря.
В ноябре «Аталанта» выиграла все 3 матча в чемпионате Италии. Команда победила «Наполи» (3:0), «Удинезе» (2:1) и «Парму» (3:1). Также учитывался результат игры с «Ромой» (2:0), состоявшейся 2 декабря.
В настоящее время «Аталанта» занимает второе место турнирной таблицы итальянской Серии А. Подопечные Гасперини имеют в своем активе 31 турнирных пунктов после 14 сыгранных матчей.
Ранее сообщалось, что Аталанта непобедима в 13 матчах подряд во всех соревнованиях.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александр Соломенников верит в своего соотечественника
Реванш состоится 21 декабря 2024 года