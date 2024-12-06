Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Определен лучший тренер ноября в Серии А
Италия
06 декабря 2024, 16:43 | Обновлено 06 декабря 2024, 16:44
255
1

ФОТО. Определен лучший тренер ноября в Серии А

Джан Пьеро Гасперини получил признание за выступления «Аталанты» в ноябре

06 декабря 2024, 16:43 | Обновлено 06 декабря 2024, 16:44
255
1
ФОТО. Определен лучший тренер ноября в Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Джан Пьеро Гасперини

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини признан лучшим тренером ноября в итальянской Серии А. Об этом пишет пресс-служба лиги.

Специалист получит трофей перед матчем «Аталанта» – «Эмполи» в Бергамо, который состоится 22 декабря.

В ноябре «Аталанта» выиграла все 3 матча в чемпионате Италии. Команда победила «Наполи» (3:0), «Удинезе» (2:1) и «Парму» (3:1). Также учитывался результат игры с «Ромой» (2:0), состоявшейся 2 декабря.

В настоящее время «Аталанта» занимает второе место турнирной таблицы итальянской Серии А. Подопечные Гасперини имеют в своем активе 31 турнирных пунктов после 14 сыгранных матчей.

Ранее сообщалось, что Аталанта непобедима в 13 матчах подряд во всех соревнованиях.

По теме:
Названы лучшие игроки и тренер 1-го тура УПЛ. Плюс символическая сборная
Аталанта – Милан. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Есть ли Довбик? Стала известная заявка Ромы на матч с Лечче
Джан Пьеро Гасперини чемпионат Италии по футболу Серия A Аталанта лучший тренер
Олег Вахоцкий Источник: Серия A
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Он однозначно победит». Перспективный боксер – о реванше Усика и Фьюри
Бокс | 06 декабря 2024, 10:15 0
«Он однозначно победит». Перспективный боксер – о реванше Усика и Фьюри
«Он однозначно победит». Перспективный боксер – о реванше Усика и Фьюри

Александр Соломенников верит в своего соотечественника

Рой ДЖОНС: «Знаете, почему я волнуюсь за Усика в реванше против Фьюри?»
Бокс | 06 декабря 2024, 09:11 4
Рой ДЖОНС: «Знаете, почему я волнуюсь за Усика в реванше против Фьюри?»
Рой ДЖОНС: «Знаете, почему я волнуюсь за Усика в реванше против Фьюри?»

Реванш состоится 21 декабря 2024 года

«Переведите этому д******у». Как общаются украинцы и бразильцы Шахтера
Футбол | 06.12.2024, 11:38
«Переведите этому д******у». Как общаются украинцы и бразильцы Шахтера
«Переведите этому д******у». Как общаются украинцы и бразильцы Шахтера
Игрок Динамо досрочно покинул клуб из-за войны. Перейдет в MLS
Футбол | 05.12.2024, 21:43
Игрок Динамо досрочно покинул клуб из-за войны. Перейдет в MLS
Игрок Динамо досрочно покинул клуб из-за войны. Перейдет в MLS
«Это было недопустимо». Пушич оценил первый круг УПЛ для Шахтера
Футбол | 06.12.2024, 16:41
«Это было недопустимо». Пушич оценил первый круг УПЛ для Шахтера
«Это было недопустимо». Пушич оценил первый круг УПЛ для Шахтера
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Saar
Заслужено!
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Обнародован список величайших эгоистов в футболе. На каком месте Роналду?
Обнародован список величайших эгоистов в футболе. На каком месте Роналду?
04.12.2024, 17:46 4
Футбол
Гутцайт объяснил, почему Ковтун хочет отказаться от украинского гражданства
Гутцайт объяснил, почему Ковтун хочет отказаться от украинского гражданства
05.12.2024, 19:13 10
Олимпийские игры
Барселона зимой арендует украинскую звезду. Должен помочь выиграть титул
Барселона зимой арендует украинскую звезду. Должен помочь выиграть титул
05.12.2024, 08:14 14
Футбол
Жеребьевка для Лунина, Трубина и Мудрика. Определены группы клубного ЧМ
Жеребьевка для Лунина, Трубина и Мудрика. Определены группы клубного ЧМ
05.12.2024, 21:35 25
Футбол
Голы – на десерт. Александрия и Динамо поделили очки
Голы – на десерт. Александрия и Динамо поделили очки
04.12.2024, 17:25 122
Футбол
Мареска заговорил о Мудрике после разгромной победы Челси в АПЛ
Мареска заговорил о Мудрике после разгромной победы Челси в АПЛ
05.12.2024, 10:49 2
Футбол
Сдают Грузию. Зеленский ввел санкции против известного экс-игрока Динамо
Сдают Грузию. Зеленский ввел санкции против известного экс-игрока Динамо
05.12.2024, 12:54 52
Футбол
ВИДЕО. Зинченко поймал Онана на ошибке. Гол Арсенала в ворота МЮ отменили
ВИДЕО. Зинченко поймал Онана на ошибке. Гол Арсенала в ворота МЮ отменили
04.12.2024, 22:39
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем