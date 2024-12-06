Major League Soccer06 декабря 2024, 16:53 |
257
0
Очередной трофей. Известен лучший игрок сезона в МЛС
Лионель Месси получил награду
06 декабря 2024, 16:53 |
257
0
Аргентинский нападающий «Интер» Майами Лионель Месси признан лучшим игроком сезона в МЛС, тем самым получил награду имени Донована первым в истории своего клуба.
В текущем сезоне Лионель Месси сыграл 22 матча в МЛС, забил 21 гол и отдал 11 ассистов. В раунде плей-офф «Интер» Майами уступил «Атланте», в регулярном чемпионате клуб Лионеля занял первое место с отрывом в восемь очков от ближайших преследователей.
В «Интер» Майами отреагировали на возможный переход Неймара.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 05 декабря 2024, 23:59 3
Динамо и Александрия набрали по 37 очков и возглавляют чемпионскую гонку
Футбол | 06 декабря 2024, 12:13 17
Клуб поставил игроку ультиматум
Футбол | 06.12.2024, 13:55
Футбол | 06.12.2024, 16:50
Футбол | 05.12.2024, 21:35
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
05.12.2024, 13:31 15
05.12.2024, 08:49 2
05.12.2024, 09:34 1
Футбол
04.12.2024, 17:46 4
05.12.2024, 00:44 1
04.12.2024, 17:25 122
05.12.2024, 10:49 2