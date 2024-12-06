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Major League Soccer
06 декабря 2024, 16:53 |
257
0

Очередной трофей. Известен лучший игрок сезона в МЛС

Лионель Месси получил награду

06 декабря 2024, 16:53 |
257
0
Очередной трофей. Известен лучший игрок сезона в МЛС
X. Награда МВП МЛС

Аргентинский нападающий «Интер» Майами Лионель Месси признан лучшим игроком сезона в МЛС, тем самым получил награду имени Донована первым в истории своего клуба.

В текущем сезоне Лионель Месси сыграл 22 матча в МЛС, забил 21 гол и отдал 11 ассистов. В раунде плей-офф «Интер» Майами уступил «Атланте», в регулярном чемпионате клуб Лионеля занял первое место с отрывом в восемь очков от ближайших преследователей.

В «Интер» Майами отреагировали на возможный переход Неймара.

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Данііл Киріяка Источник
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