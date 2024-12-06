Универсален. Полузащитник Баварии может перейти в английский гранд

Австрийский полузащитник «Баварии» Конрад Лаймер может стать игроком «Манчестер Юнайтед», сообщает Bild.

27-летний игрок привлекает Рубена Аморима своим универсализмом, умением сыграть на нескольких позициях в полузащите и возможностью играть на правом фланге. Сам же Конрад не сильно заинтересован в переходе в Англию его контракт действует еще 2,5 года, но вероятность трансфера не нулевая. Игрок обойдется «манкунианцам» в 30 миллионов евро.

В текущем сезоне Конрад Лаймер провел 16 матчей на клубном ровне, результативными действиями не отметился.

Вингер «Баварии» может перейти в «Ливерпуль».