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  4. Универсален. Полузащитник Баварии может перейти в английский гранд
Англия
06 декабря 2024, 17:52 |
179
0

Универсален. Полузащитник Баварии может перейти в английский гранд

Конрад Лаймер может стать игроком «Манчестер Юнайтед»

06 декабря 2024, 17:52 |
179
0
Универсален. Полузащитник Баварии может перейти в английский гранд
Getty Images/Global Images Ukraine. Конрад Лаймер

Австрийский полузащитник «Баварии» Конрад Лаймер может стать игроком «Манчестер Юнайтед», сообщает Bild.

27-летний игрок привлекает Рубена Аморима своим универсализмом, умением сыграть на нескольких позициях в полузащите и возможностью играть на правом фланге. Сам же Конрад не сильно заинтересован в переходе в Англию его контракт действует еще 2,5 года, но вероятность трансфера не нулевая. Игрок обойдется «манкунианцам» в 30 миллионов евро.

В текущем сезоне Конрад Лаймер провел 16 матчей на клубном ровне, результативными действиями не отметился.

Вингер «Баварии» может перейти в «Ливерпуль».

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Конрад Лаймер Бавария Манчестер Юнайтед трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги трансферы
Данііл Киріяка Источник: Sport Bild
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