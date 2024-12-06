Цыганков был бы рад. Звезда Манчестер Сити может перейти в дочерний клуб

Руководство «Манчестер Сити» разрешит бельгийскому полузащитнику «горожан» Кевину де Брюйне присоединиться к клубу из City Football Group, сообщает The Telegraph.

К данной группе среди европейских клубов принадлежит и «Жирона» Виктора Цыганкова, также французский «Труа», бельгийский «Ломмел», итальянское «Палермо». В МЛС в расположении City Football Group находится «Нью-Йорк Сити». В текущем сезоне Кевин де Брюйне провел 11 матчей на клубном уровне, забил 2 гола и отдал 2 ассиста.

Несколько игроков «Манчестер Сити» не сыграют в следующем туре АПЛ.