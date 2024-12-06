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  4. Цыганков был бы рад. Звезда Манчестер Сити может перейти в дочерний клуб
Англия
06 декабря 2024, 18:18 |
1072
1

Цыганков был бы рад. Звезда Манчестер Сити может перейти в дочерний клуб

Кевин де Брюйне может сменить клубную прописку

06 декабря 2024, 18:18 |
1072
1
Цыганков был бы рад. Звезда Манчестер Сити может перейти в дочерний клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин де Брюйне

Руководство «Манчестер Сити» разрешит бельгийскому полузащитнику «горожан» Кевину де Брюйне присоединиться к клубу из City Football Group, сообщает The Telegraph.

К данной группе среди европейских клубов принадлежит и «Жирона» Виктора Цыганкова, также французский «Труа», бельгийский «Ломмел», итальянское «Палермо». В МЛС в расположении City Football Group находится «Нью-Йорк Сити». В текущем сезоне Кевин де Брюйне провел 11 матчей на клубном уровне, забил 2 гола и отдал 2 ассиста.

Несколько игроков «Манчестер Сити» не сыграют в следующем туре АПЛ.

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Кевин де Брюйне City Football Group Манчестер Сити трансферы АПЛ трансферы Жирона Виктор Цыганков Труа Палермо Ломмел Нью-Йорк Сити
Данііл Киріяка Источник: The Telegraph
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А Де Брюйне "був би радий" перейти кудись до арабів.
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