Цыганков был бы рад. Звезда Манчестер Сити может перейти в дочерний клуб
Кевин де Брюйне может сменить клубную прописку
Руководство «Манчестер Сити» разрешит бельгийскому полузащитнику «горожан» Кевину де Брюйне присоединиться к клубу из City Football Group, сообщает The Telegraph.
К данной группе среди европейских клубов принадлежит и «Жирона» Виктора Цыганкова, также французский «Труа», бельгийский «Ломмел», итальянское «Палермо». В МЛС в расположении City Football Group находится «Нью-Йорк Сити». В текущем сезоне Кевин де Брюйне провел 11 матчей на клубном уровне, забил 2 гола и отдал 2 ассиста.
Несколько игроков «Манчестер Сити» не сыграют в следующем туре АПЛ.
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