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  4. В Александрии отреагировали на возможный перевод Калюжного в дубль
Украина. Премьер лига
06 декабря 2024, 13:56 |
1605
1

В Александрии отреагировали на возможный перевод Калюжного в дубль

Дмитрий Китаев отрицает информацию о переводе Калюжного в дубль

06 декабря 2024, 13:56 |
1605
1
В Александрии отреагировали на возможный перевод Калюжного в дубль
ФК Александрия. Иван Калюжный

Директор «Александрии» Дмитрий Китаев отреагировал на инсайд Sport.ua относительно возможного перевода Ивана Калюжного в молодежную команду из-за нежелания футболиста продлевать контракт с клубом.

– Это какие-то слухи. Почему я должен их комментировать? Лучше спрашивайте у того, кто эту информацию опубликовал.

- То есть, во взаимоотношениях игрока с клубом все хорошо?

– Ну это игрок основного состава, о чем вы говорите?

- А вообще ведутся с Иваном переговоры о переподписании контракта и улучшении условий, учитывая его недавние успехи и вызовы в сборную Украины?

– Даже если ведутся, то об этом знать никому не нужно, кроме клуба и игрока, – сказал Китаев.

В нынешнем сезоне Калюжный сезон провел 14 матчей в УПЛ, в которых забил 1 гол. Также на счету Ивана 4 матча за национальную сборную Украины.

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Александрия может перевести Калюжного в молодежную команду
Иван Калюжный Дмитрий Китаев Александрия Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Трибуна
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ALM
Головне, щоб в Шахтар не перейшов, бо згниє там.
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