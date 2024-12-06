В Александрии отреагировали на возможный перевод Калюжного в дубль

Директор «Александрии» Дмитрий Китаев отреагировал на инсайд Sport.ua относительно возможного перевода Ивана Калюжного в молодежную команду из-за нежелания футболиста продлевать контракт с клубом.

– Это какие-то слухи. Почему я должен их комментировать? Лучше спрашивайте у того, кто эту информацию опубликовал.

- То есть, во взаимоотношениях игрока с клубом все хорошо?

– Ну это игрок основного состава, о чем вы говорите?

- А вообще ведутся с Иваном переговоры о переподписании контракта и улучшении условий, учитывая его недавние успехи и вызовы в сборную Украины?

– Даже если ведутся, то об этом знать никому не нужно, кроме клуба и игрока, – сказал Китаев.

В нынешнем сезоне Калюжный сезон провел 14 матчей в УПЛ, в которых забил 1 гол. Также на счету Ивана 4 матча за национальную сборную Украины.