В Александрии отреагировали на возможный перевод Калюжного в дубль
Дмитрий Китаев отрицает информацию о переводе Калюжного в дубль
Директор «Александрии» Дмитрий Китаев отреагировал на инсайд Sport.ua относительно возможного перевода Ивана Калюжного в молодежную команду из-за нежелания футболиста продлевать контракт с клубом.
– Это какие-то слухи. Почему я должен их комментировать? Лучше спрашивайте у того, кто эту информацию опубликовал.
- То есть, во взаимоотношениях игрока с клубом все хорошо?
– Ну это игрок основного состава, о чем вы говорите?
- А вообще ведутся с Иваном переговоры о переподписании контракта и улучшении условий, учитывая его недавние успехи и вызовы в сборную Украины?
– Даже если ведутся, то об этом знать никому не нужно, кроме клуба и игрока, – сказал Китаев.
В нынешнем сезоне Калюжный сезон провел 14 матчей в УПЛ, в которых забил 1 гол. Также на счету Ивана 4 матча за национальную сборную Украины.
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