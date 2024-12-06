От Лунина к Забарному. Защитник Реала может сменить клубную прописку
Фран Гарсия может стать игроком «Борнмута»
«Борнмут» Ильи Забарного заинтересован в трансфере испанского защитника мадридского «Реала» Франа Гарсии, сообщает Relevo.
Лично Андони Ираола, который уже работал с 25-летним игроком в «Райо Вальекано», хочет видеть испанца в своей команде. Для подписания левого защитника «сливочных» английскому клубу изначально необходимо продать венгерского защитника Милоша Керкеза, к которому проявляются интерес английские гранды.
«Вишни» рассчитывают на переезд в Испанию Альфонсо Дэвиса, который сделал бы партнера Андрея Лунина уже третьим выбором на позицию в команде. «Реал» не планирует продавать своего игрока дешево да и сам испанец счастлив в столице Испании.
Суперзвезды «Реала» вернулись к тренировкам.
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