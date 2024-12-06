От украинцев к шейхам. Ньюкасл рассматривает трансфер африканских вингеров

Ганский вингер «Борнмута» Антуан Семеньо и камерунский вингер «Брентфорда» Бриан Мбемо попали в шорт-лист «Ньюкасла, сообщает inews.

Ни с одним из игроков контакта пока не было, но клуб рассматривает и партнера Ильи Забарного, и партнера Егора Ярмолюка, как потенциальных сменщиков Мигеля Альмирона, который может покинуть клуб. Переход одного из африканских вингеров обойдется «сорокам» в сумму около 50 миллионов евро.

Вингер «Ньюкасла» может перейти в «Ливерпуль»