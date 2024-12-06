Англия06 декабря 2024, 18:31 |
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От украинцев к шейхам. Ньюкасл рассматривает трансфер африканских вингеров
Антуан Семеньо и Бриан Мбемо привлекают внимание «Ньюкасла»
06 декабря 2024, 18:31 |
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Ганский вингер «Борнмута» Антуан Семеньо и камерунский вингер «Брентфорда» Бриан Мбемо попали в шорт-лист «Ньюкасла, сообщает inews.
Ни с одним из игроков контакта пока не было, но клуб рассматривает и партнера Ильи Забарного, и партнера Егора Ярмолюка, как потенциальных сменщиков Мигеля Альмирона, который может покинуть клуб. Переход одного из африканских вингеров обойдется «сорокам» в сумму около 50 миллионов евро.
Вингер «Ньюкасла» может перейти в «Ливерпуль»
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