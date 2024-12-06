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  4. Очередной легионер. Карпаты планируют подписать аргентинского полузащитника
Украина. Премьер лига
06 декабря 2024, 12:08 |
392
1

Очередной легионер. Карпаты планируют подписать аргентинского полузащитника

Патрисио Танда может стать игроком львовского клуба

06 декабря 2024, 12:08 |
392
1
Очередной легионер. Карпаты планируют подписать аргентинского полузащитника
Transfermarkt. Патрисио Танда

Аргентинский полузащитник «Расинга», который выступает в аренде за «Унион» Санта-Фе, Патрисио Танда может перейти в львовские «Карпаты», сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, интерес к 22-летнему игроку серьезный и предметный. В львовском клубе видят в игроке альтернативу Пабло Альваресу.

В текущем сезоне Патрисио Танда провел 10 матчей на клубном уровне, результативными действиями не отличился.

Какое место занимают «Карпаты» после 15 сыгранных туров.

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Карпаты Львов Расинг Авельянеда трансферы трансферы УПЛ ТаТоТаке
Данііл Киріяка Источник: ТаТоТаке
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Комментарии 1
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Володимир
Для такого гравця має бути відповідний тренер. А так 5 бразильців до тепер не знають де бігти і що робити. Низький фаховий рівень тренерського штабу Карпат.
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