Очередной легионер. Карпаты планируют подписать аргентинского полузащитника

Аргентинский полузащитник «Расинга», который выступает в аренде за «Унион» Санта-Фе, Патрисио Танда может перейти в львовские «Карпаты», сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, интерес к 22-летнему игроку серьезный и предметный. В львовском клубе видят в игроке альтернативу Пабло Альваресу.

В текущем сезоне Патрисио Танда провел 10 матчей на клубном уровне, результативными действиями не отличился.

Какое место занимают «Карпаты» после 15 сыгранных туров.