Украина. Премьер лига06 декабря 2024, 12:08 |
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Очередной легионер. Карпаты планируют подписать аргентинского полузащитника
Патрисио Танда может стать игроком львовского клуба
06 декабря 2024, 12:08 |
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Аргентинский полузащитник «Расинга», который выступает в аренде за «Унион» Санта-Фе, Патрисио Танда может перейти в львовские «Карпаты», сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, интерес к 22-летнему игроку серьезный и предметный. В львовском клубе видят в игроке альтернативу Пабло Альваресу.
В текущем сезоне Патрисио Танда провел 10 матчей на клубном уровне, результативными действиями не отличился.
Какое место занимают «Карпаты» после 15 сыгранных туров.
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Комментарии 1
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Для такого гравця має бути відповідний тренер. А так 5 бразильців до тепер не знають де бігти і що робити. Низький фаховий рівень тренерського штабу Карпат.
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