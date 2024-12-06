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  4. «Скоро станет звездой». Роналдо назвал игрока, похожего на Ламина Ямала
Бразилия
06 декабря 2024, 11:49 |
148
0

«Скоро станет звездой». Роналдо назвал игрока, похожего на Ламина Ямала

Роналдо верит в талант Эстевао

06 декабря 2024, 11:49 |
148
0
«Скоро станет звездой». Роналдо назвал игрока, похожего на Ламина Ямала
Getty Images/Global Images Ukraine. Эстевао

Бразильский обладатель двух «Золотых мячей» и победитель чемпионата мира Роналдо сравнил вингера «Палмейрас» Эстевао с испанским футболистом «Барселоны» Ламином Ямалем:

«Эстевао похож на Ламин Ямала».

«Скоро он станет новой звездой футбола. Он очень перспективен, а ему всего 17 лет».

«Я думаю, что он сыграет на Клубном чемпионате мира за «Палмейрас», а потом присоединится к Челси».

В июле 2025 года 17-летний бразилец станет игроком «синих». Лондонский клуб заплатил за игрока 34 миллиона евро.

Известны группы Клубного чемпионата мира.

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Данііл Киріяка Источник: Фабрицио Романо
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