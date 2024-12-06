«Скоро станет звездой». Роналдо назвал игрока, похожего на Ламина Ямала
Роналдо верит в талант Эстевао
Бразильский обладатель двух «Золотых мячей» и победитель чемпионата мира Роналдо сравнил вингера «Палмейрас» Эстевао с испанским футболистом «Барселоны» Ламином Ямалем:
«Эстевао похож на Ламин Ямала».
«Скоро он станет новой звездой футбола. Он очень перспективен, а ему всего 17 лет».
«Я думаю, что он сыграет на Клубном чемпионате мира за «Палмейрас», а потом присоединится к Челси».
В июле 2025 года 17-летний бразилец станет игроком «синих». Лондонский клуб заплатил за игрока 34 миллиона евро.
Известны группы Клубного чемпионата мира.
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