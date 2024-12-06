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Украина. Премьер лига
06 декабря 2024, 11:17 |
111
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Полесье – Заря

9 декабря состоится матч 16-го тура УПЛ

06 декабря 2024, 11:17 |
111
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Полесье – Заря
УПЛ

В понедельник, 9 декабря, в 18:00 состоится матч 16-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Полесье» и «Рух».

Команды встретятся на Центральном стадионе в городе Житомир.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА УПЛ

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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