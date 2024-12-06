В понедельник, 9 декабря, в 18:00 состоится матч 16-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Полесье» и «Рух».

Команды встретятся на Центральном стадионе в городе Житомир.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

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