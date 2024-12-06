ПСЖ может принять неожиданное решение по контракту Доннарруммы

Руководство ПСЖ пока не планирует продлевать контракт с голкипером национальной сборной Италии Джанлуиджи Доннаруммой.

По информации Фабрис Хокинс, переговоры о новом соглашении с 25-летним голкипером приостановлены. Руководство клуба считает, что текущий уровень голкипера не соответствует повышенной зарплате, которую он просит.

Действующий контракт итальянского голкипера с ПСЖ истекает в июне 2026 года. В настоящее время Джанлуиджи проигрывает конкуренцию российскому голкиперу Матвею Сафонову.

Ранее сообщалось, что Луис Энрике планирует принять радикальное решение в ПСЖ из-за провала россиянина.