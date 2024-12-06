Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПСЖ может принять неожиданное решение по контракту Доннарруммы
Италия
06 декабря 2024, 11:51 |
261
0

ПСЖ может принять неожиданное решение по контракту Доннарруммы

Итальянец пока не убедил руководство ПСЖ продлить с ним контракт

06 декабря 2024, 11:51 |
261
0
ПСЖ может принять неожиданное решение по контракту Доннарруммы
Getty Images/Global Images Ukraine. Джанлуиджи Доннарумма

Руководство ПСЖ пока не планирует продлевать контракт с голкипером национальной сборной Италии Джанлуиджи Доннаруммой.

По информации Фабрис Хокинс, переговоры о новом соглашении с 25-летним голкипером приостановлены. Руководство клуба считает, что текущий уровень голкипера не соответствует повышенной зарплате, которую он просит.

Действующий контракт итальянского голкипера с ПСЖ истекает в июне 2026 года. В настоящее время Джанлуиджи проигрывает конкуренцию российскому голкиперу Матвею Сафонову.

Ранее сообщалось, что Луис Энрике планирует принять радикальное решение в ПСЖ из-за провала россиянина.

По теме:
Жеребьевка для Лунина, Трубина и Мудрика. Определены группы клубного ЧМ
Все решится до Рождества. Звезда Баварии продлевает контракт
Жеребьевка Клубного чемпионата мира 2025. Смотреть онлайн LIVE
Джанлуиджи Доннарумма ПСЖ чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) продление контракта
Олег Вахоцкий Источник
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Переведите этому д******у». Как общаются украинцы и бразильцы Шахтера
Футбол | 06 декабря 2024, 11:38 1
«Переведите этому д******у». Как общаются украинцы и бразильцы Шахтера
«Переведите этому д******у». Как общаются украинцы и бразильцы Шахтера

Атмосфера в донецкой команде, возможно, не на самом лучшем уровне

Феерит в клубе УПЛ. Маркевич назвал игрока, которого ждал в Карпатах
Футбол | 05 декабря 2024, 13:46 0
Феерит в клубе УПЛ. Маркевич назвал игрока, которого ждал в Карпатах
Феерит в клубе УПЛ. Маркевич назвал игрока, которого ждал в Карпатах

Специалист заявил, что хотел подписать во львовский клуб Егора Твердохлеба

Сдают Грузию. Зеленский ввел санкции против известного экс-игрока Динамо
Футбол | 05.12.2024, 12:54
Сдают Грузию. Зеленский ввел санкции против известного экс-игрока Динамо
Сдают Грузию. Зеленский ввел санкции против известного экс-игрока Динамо
Виталий МАНДЗЫН: «Тренер поздравил меня с передовой»
Биатлон | 06.12.2024, 07:30
Виталий МАНДЗЫН: «Тренер поздравил меня с передовой»
Виталий МАНДЗЫН: «Тренер поздравил меня с передовой»
Рой ДЖОНС: «Знаете, почему я волнуюсь за Усика в реванше против Фьюри?»
Бокс | 06.12.2024, 09:11
Рой ДЖОНС: «Знаете, почему я волнуюсь за Усика в реванше против Фьюри?»
Рой ДЖОНС: «Знаете, почему я волнуюсь за Усика в реванше против Фьюри?»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Как выглядит таблица УПЛ после битвы лидеров и уверенной победы Шахтера
Как выглядит таблица УПЛ после битвы лидеров и уверенной победы Шахтера
05.12.2024, 23:59 3
Футбол
Обнародован список величайших эгоистов в футболе. На каком месте Роналду?
Обнародован список величайших эгоистов в футболе. На каком месте Роналду?
04.12.2024, 17:46 4
Футбол
Черный день Мбаппе. Атлетик нанес Реалу поражение в Бильбао. Лунин наблюдал
Черный день Мбаппе. Атлетик нанес Реалу поражение в Бильбао. Лунин наблюдал
04.12.2024, 23:59 15
Футбол
Диллиан УАЙТ – о реванше Усик – Фьюри: «У него психология русского солдата»
Диллиан УАЙТ – о реванше Усик – Фьюри: «У него психология русского солдата»
04.12.2024, 09:00 10
Бокс
«Будет поздний нокаут от...» Фроч назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Будет поздний нокаут от...» Фроч назвал победителя реванша Усик – Фьюри
05.12.2024, 00:44 1
Бокс
Жан БЕЛЕНЮК: «Ковтун имел все условия и получал зарплату из Украины»
Жан БЕЛЕНЮК: «Ковтун имел все условия и получал зарплату из Украины»
04.12.2024, 14:59 6
Другие виды
Мареска заговорил о Мудрике после разгромной победы Челси в АПЛ
Мареска заговорил о Мудрике после разгромной победы Челси в АПЛ
05.12.2024, 10:49 2
Футбол
Гутцайт объяснил, почему Ковтун хочет отказаться от украинского гражданства
Гутцайт объяснил, почему Ковтун хочет отказаться от украинского гражданства
05.12.2024, 19:13 9
Олимпийские игры
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем