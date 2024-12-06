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Италия
06 декабря 2024, 08:31 | Обновлено 06 декабря 2024, 08:32
229
0

Антонио КОНТЕ: «У Лацио не было преимущества над нами»

Тренер «Наполи» высказался по поводу вылета из Кубка Италии.

06 декабря 2024, 08:31 | Обновлено 06 декабря 2024, 08:32
229
0
Антонио КОНТЕ: «У Лацио не было преимущества над нами»
Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Конте

Антонио Конте, тренер «Наполи», подвел итоги поединка против «Лацио» в 1/8 финала Кубка Италии (1:3).

Я видел статистику матча. Игра была достаточно ровной, у них не было преимущества по ударам и владению. Пожалуй, мы могли сыграть лучшее в эпизодах с пропущенными голами. А так все игроки проявили себя неплохо.

Впереди долгий сезон, и мы не можем надеяться, что никто не получит травмы. Ребята заслужили этот шанс, и жаль, что мы проиграли – мы все хотели пройти дальше», – выразил Конте.

«Наполи» покинуло розыгрыш турнира, а вот «Лацио» в следующем этапе сыграет с победителем пары «Интер» – «Удинезе».

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Антонио Конте Кубок Италии по футболу Наполи Лацио Лацио - Наполи
Андрій Вітренко Источник: Sky Sports
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